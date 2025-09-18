Nach dem Staatsbankett auf Schloss Windsor trifft sich US-Präsident Donald Trump am Donnerstag mit dem britischen Premierminister Keir Starmer. Am Nachmittag geben sie eine gemeinsame Medienkonferenz – Blick hält dich auf dem Laufenden.

1/6 Auf Schloss Windsor empfing König Charles III. den US-Präsidenten Donald Trump prunkvoll und betonte die Gemeinsamkeiten der beiden Länder. Foto: IMAGO/Spotlight Royal

Darum gehts Trump zu Staatsbesuch in Grossbritannien, trifft König Charles III

Gespräche mit Premierminister Starmer über globale Konflikte geplant

150 Milliarden Pfund schweres US-Investitionspaket für Grossbritannien angekündigt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

vor 1 Minute vor 1 Minute Es wird ruhiger Jetzt wird es langsam ruhig im Saal. Alle haben ihre Plätze eingenommen. Ein gutes Zeichen. Es dürfte wirklich bald beginnen. vor 21 Minuten vor 21 Minuten Viel Gewusel, aber kein Trump oder Starmer Um 15.30 Uhr sollte es losgehen. Trump und Starmer lassen auf sich warten. Aktuell ist im Livestream noch Gewusel von Journalisten und Fotografen zu sehen. Sie alle bereiten sich darauf vor, dass Trump und Starmer gleich vor die Presse treten. vor 31 Minuten vor 31 Minuten Fallschirmvorführung für Trump Vor der Pressekonferenz schauen Donald Trump und Keir Starmer in den Himmel. Der Grund: eine Fallschirmvorführung. 14:57 Uhr 14:57 Uhr Was haben Trump und Starmer besprochen? Am zweiten Tag seines Staatsbesuchs in Grossbritannien ist US-Präsident Donald Trump am Donnerstag bei Premierminister Keir Starmer auf dessen Landsitz Chequers nordwestlich von London zu Gast. Dort wurde ein milliardenschweres Wirtschaftsabkommen zu Technologie und Atomkraft unterzeichnet. Trump und Starmer haben sich am Donnerstag getroffen. Die beiden Staatsmänner werden um 15.30 Uhr vor die Presse treten. Blick wird an dieser Stelle live darüber berichten. Ende des Livetickers

US-Präsident Donald Trump (79) gastiert in dieser Woche zum Staatsbesuch in Grossbritannien. Mit Prunk und Zeremoniell empfing König Charles III. (76) den US-Präsidenten am Mittwoch zum Staatsbankett auf Schloss Windsor. Trump lobte den britischen König dabei als «ganz besonderen Mann».

Dieser betonte vor allem die Gemeinsamkeiten der beiden Länder: «Wir haben gemeinsam gefeiert, gemeinsam getrauert und in den besten und schlimmsten Zeiten zusammengehalten.» Auch Trump kam auf die gemeinsamen Bande zu sprechen – «Wir müssen weiterhin für die Werte und die Menschen der englischsprachigen Welt eintreten», erklärte er.

Gespräche mit Starmer am Donnerstag

Dieser Austausch deutet auch die Richtung der Gespräche an, die Trump am Donnerstag mit dem britischen Premierminister Keir Starmer (63) führen wird. Vor allem steht die Bewältigung von globalen Konflikten im Fokus, besonders die US-amerikanische Unterstützung der Ukraine und die Haltung zu Israel. Um 15.30 Uhr Schweizer Zeit sollen die beiden anschliessend zur gemeinsamen Pressekonferenz auftreten. Blick begleitet die Konferenz im Liveticker.

Neben der Enthüllung eines 150 Milliarden Pfund schweren US-Investitionspakets für Grossbritannien und der Beziehung der beiden Länder wird es auch um Abkommen in Bereichen wie Technologie, Energie und Biowissenschaften gehen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Britische und internationale Medien warnen jedoch, dass heikle Themen wie der Epstein-Skandal die Pressekonferenz überschatten könnten. So musste Starmer in der letzten Woche Peter Mandelson als Botschafter in den USA entlassen, nachdem dessen enge Verbindung zu Jeffrey Epstein (†66) bekannt geworden war. Die Veröffentlichung von Epsteins «Geburtstagsbuch» warf zudem weitere Fragen zu den Verstrickungen des Finanziers mit Donald Trumps auf.



