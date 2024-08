1/7 Prinz William und Prinz Harry sollen die Beerdigung ihres Onkels besucht haben. (Archivbild)

Lord Robert Fellowes (1941-2024), Onkel von Prinz Harry (39) und Prinz William (42), ist vor rund einem Monat im Alter von 82 Jahren gestorben. Der Ehemann von Lady Jane Spencer (67), der Schwester von Prinzessin Diana (1961-1997), sei am vergangenen Mittwoch (28. August) in Snettisham in Norfolk beerdigt worden, wie die britische «The Sun» berichtet.

Anwesend sollen auch die Brüder Prinz William (42) und Prinz Harry (39) gewesen sein – ohne gross Aufsehen erregt zu haben. Ein enger Freund der Familie habe gemäss «The Sun» demnach bestätigt, dass der britische Thronfolger und sein jüngerer Bruder an einem Gottesdienst vor Ort teilgenommen und sich somit nach monatelanger Funkstille, zumindest in der Öffentlichkeit, erstmals wieder gesehen haben. So war Prinz Harry zum Beispiel nicht an der Hochzeit von Hugh Grosvenor (33) anwesend, und Prinz William sagte kurzfristig eine Reise nach New York ab, wo auch Harry hätte anwesend sein sollen.

«Ich wusste nicht, dass sie da waren»

Eine andere Quelle habe die beiden Royals gegen Ende des Gottesdienstes bemerkt: «Ich wusste nicht, dass sie da waren. Sie kamen sehr diskret an.» Insider hatten demnach zuvor angenommen, dass Prinz Harry, der mit seiner Ehefrau, Herzogin Meghan (43), in seiner Wahlheimat, der USA lebt, nicht anreisen würde. Adelsexpertin Jennie Bond erklärte gegenüber «OK! Magazin»: «Ich kann mir vorstellen, dass Harry bei der Beerdigung seines Onkels dabei sein möchte, aber seine Anwesenheit könnte zu allerlei Unannehmlichkeiten führen, wenn William auch dabei ist.» «Aber wir wollen hoffen, dass zwei erwachsene Männer zumindest im selben Raum sein können wie bei der Krönung», fügte sie jedoch hinzu.

Ihre Hoffnung wurde erfüllt, denn die Brüder, deren Verhältnis als äusserst angespannt gilt, sollen während des Gottesdienstes Distanz gewahrt haben, wie es weiter heisst. Ein Anwohner habe der Boulevardzeitung gesagt: «William und Harry waren beide da, aber wir haben sie nie miteinander sprechen sehen, und sie haben Abstand gehalten.»