Prinz Harry kündigt seine nächste offizielle Reise an. Es geht solo nach New York City. Der Herzog von Sussex wird «eine Reihe seiner Schirmherrschaften und philanthropischen Initiativen vorantreiben», so ein Sprecher. Sein Bruder könnte ebenfalls in der Stadt sein.

Prinz Harry kündigt Solo-Reise nach New York City an

1/5 Treffen Prinz Harry und Prinz William in New York City aufeinander?

Die nächste offizielle Reise von Prinz Harry (39) wurde bekannt gegeben. Laut einem Sprecher des Herzogs von Sussex wird dieser New York City während der «High-Level-» und «Klimawoche» der Uno-Generalversammlung besuchen. Die Klimawoche beginnt am 22. September und dauert bis zum 29. September, während die High-Level-Woche vom 23. bis 27. September stattfindet.

Prinz Harry wird sich in der US-Metropole aufhalten, um «eine Reihe seiner Schirmherrschaften und philanthropischen Initiativen voranzutreiben», so der Sprecher. Er wird an Veranstaltungen mit African Parks, The Halo Trust, The Diana Award und Travalyst teilnehmen. Ausserdem werde er «die Arbeit der Archewell Foundation fördern, der gemeinnützigen Organisation, die er gemeinsam mit seiner Frau Meghan, der Herzogin von Sussex, gegründet hat», so der Sprecher weiter.

Prinz William könnte auch in der Stadt sein

Der Termin im September fällt mit einer anderen Veranstaltung in New York City zusammen, bei der es um den Earthshot Prize von seinem Bruder Prinz William (42) geht. Am 24. September werden der globale Umweltwettbewerb des Prinzen von Wales und Bloomberg Philanthropies gemeinsam den dritten jährlichen Earthshot Prize Innovation Summit im Plaza Hotel veranstalten.

Prinz William rief den Wettbewerb im Jahr 2020 ins Leben, um zu wirkungsvollen Ansätzen für die drängendsten Umweltprobleme der Welt zu inspirieren. Geplant ist, bis 2030 jährlich Earthshot-Preise in Höhe von einer Million Dollar in fünf Kategorien zu vergeben.

Es ist allerdings noch unklar, ob der Thronfolger wie im vergangenen Jahr am Earthshot Prize Innovation Summit teilnehmen wird. Der Termin Ende September fällt auf den Zeitpunkt, zu dem seine Kinder Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) nach den Sommerferien wieder zur Schule gehen. Wann Williams Ehefrau, Prinzessin Kate (42), vollständig in die Öffentlichkeit zurückkehren wird, ist indes weiterhin unklar. Sie unterzieht sich nach wie vor einer Krebsbehandlung.

Harry und seine Ehefrau, Herzogin Meghan (43), haben in diesem Jahr zwei internationale Reisen unternommen, um durch die Archewell Foundation Veränderungen zu bewirken. Sie besuchten im Mai Nigeria und bereisten vom 15. bis 18. August Kolumbien.