Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (43) haben im Rahmen ihrer Kolumbien-Reise ihr Spanisch geübt und mit Schulkindern geplaudert. Der Herzog und die Herzogin von Sussex verbrachten den zweiten Tag ihres Besuchs in Kolumbien in der Schule «La Giralda» und in einem Sportzentrum, wo sie sich mit Einheimischen und Behördenvertretern trafen.

Die Ankunft des Paares in der Schule wurde mit Darbietungen von Schülerinnen und Schülern gefeiert, die traditionelle kolumbianische Kleidung trugen. Harry wippte zur Musik mit, bevor er sich mit den Jugendlichen unterhielt. Wie «Mail Online» weiter meldet, sagte Meghan beim Besuch einer Vorschulklasse zu einem Schüler auf Spanisch: «Du bist genauso alt wie mein Sohn Archie.» Harry demonstrierte seine Spanischkenntnisse ebenfalls und fragte die Schülerinnen und Schüler nach ihren Namen und dem Alter.

Prinz Harry spielt Sitzvolleyball mit Veteranen

Das Paar wurde von der Vizepräsidentin des Landes, Francia Marquez (42), begleitet und traf später am Tag in einem Rehabilitationszentrum in der Hauptstadt Bogotá mit Kriegsveteranen zusammen. Dort spielte Harry ein Volleyballspiel im Sitzen zusammen mit Athleten, die für die Invictus Games trainierten – ein internationaler Sportwettbewerb für verletzte Angehörige der Streitkräfte, der vom Herzog ins Leben gerufen wurde und nächstes Jahr wieder stattfinden wird.

Das Paar wurde von Militärvertretern im «Centro de Rehabilitacion Inclusiva» begrüsst, bevor es das Schwimmbad, die Kletterwand und die Rehabilitationseinrichtungen besichtigte und sich mit den Sportlern über ihre Trainingsprogramme unterhielt. «Es ist erstaunlich zu sehen, wie viele Menschen zusammenkommen können, um ein Team zu bilden», sagte Harry zu einem Mitglied des Invictus-Teams, während er den Cardio-Raum des Zentrums besichtigte, und Meghan sagte, es sei «so unglaublich, die Athleten zu beobachten». Immer wieder posierte das Paar mit den Athleten für Fotos, wobei ein begeisterter Sportler einen Daumen nach oben zeigte, als er auf einem Rudergerät trainierte.

Vizepräsidentin Marquez blieb während des Rundgangs und den Fototerminen bei dem Paar, ihr Partner Rafael Yerney Pinillo nahm gemeinsam mit Harry an dem Volleyballspiel teil. Nach dem Spiel sprach Harry mit einer Gruppe von Korea-Kriegsveteranen. Danach ging es weiter in die Kunsthalle des Zentrums, in der Kunstwerke von Invictus-Athleten ausgestellt sind. Meghan bekam von einigen Künstlern ein Gemälde, handgestrickte Tiere und eine Perlenkette mit passenden Ohrringen geschenkt.

Unterdessen zeigte sich der Herzog gerührt, als er vom Ministerium für nationale Verteidigungsveteranen eine Gedenkplakette erhielt.

Es stehen weitere Termine auf dem Programm. Wegen der anhaltenden Konflikte in dem südamerikanischen Land ist die genaue Reiseroute aber geheim.

Viertätige Kolumbien-Reise

Am 15. August landeten der Sohn von König Charles III. (75) und seine Ehefrau in der Hauptstadt Bogotá. Dort wurden sie von der kolumbianischen Vizepräsidentin begrüsst, die die beiden auch zu dem viertägigen Besuch eingeladen hatte. Wie die Zeitschrift «Harper's Bazaar» berichtet, die die Reise offiziell begleitet, bekam das Paar ein nicht näher definiertes Begrüssungsgeschenk von Márquez, bevor sie gemeinsam an einer traditionellen, halbstündigen Kaffeestunde teilnahmen.

Bei der Reise handelt es sich nicht um eine offizielle royale Reise, sondern eine Reise im Rahmen der Archewell Foundation des Paares. Im Fokus des Aufenthalts steht das Thema Cybermobbing und Online-Diskriminierung, insbesondere bei jungen Menschen. Zudem solle die Führungsrolle von Frauen in Kolumbien durch die Anwesenheit der Royals gefördert werden.