Prinz Harry und Herzogin Meghan gaben jüngst «CBS Sunday Morning» ein Interview. Dort war wieder Harrys verstorbene Mutter Diana ein Thema.

Prinz William (42) ist stinksauer auf seinen jüngeren Bruder Prinz Harry (39). Der Grund: Harrys jüngstes Interview in der Sendung «CBS Sunday Morning», in dem er erneut offen über seine verstorbene Mutter Prinzessin Diana (1961–1997) sprach. Ein Insider verriet gegenüber dem «OK! Magazine», dass William die Nase voll davon habe, dass Harry und seine Frau Meghan mit Dianas Tod Geld verdienen würden.

Bereits in der Dokumentation «Tabloids on Trial» äusserte sich Harry zur Beziehung der Boulevardpresse zu seiner Mutter. Er sagte, es gebe Beweise, dass Diana Mitte der 90er-Jahre gehackt wurde. «Wahrscheinlich war sie eine der ersten Personen, die gehackt wurden. Und noch heute stellt die Boulevardpresse sie gerne als paranoid dar», so Harry. «Sie war nicht paranoid.»

Prinz William und Prinz Harry hatten einen Schweigepakt

Laut dem Insider soll William vor allem sauer sein, weil Harry mit seinen Aussagen eine Vereinbarung der Brüder breche. 2017, zum 20. Todestag von Diana, gaben sie ein Interview und sagten, dass sie nicht noch einmal öffentlich über ihre Mutter sprechen würden. Es ging ihnen darum, Dianas Andenken zu schützen. Doch dieses Versprechen habe Harry laut William schon mehrfach gebrochen, seit er von seinen königlichen Pflichten zurückgetreten ist.

Die Beziehung der Brüder ist schon länger angespannt. Williams Ärger über Harrys neustes Interview dürfte die Situation kaum verbessern. Nun soll das Familiengeschirr endgültig zerbrochen sein und Thronfolger Prinz William sei an einem Punkt angelangt, wo er endgültig nicht mehr mit Harry assoziiert werden möchte, so der Insider.