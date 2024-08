vor 26 Minuten

Skandal-Interview drei Jahre her

Am 7. März 2021 sorgte ein Interview mit US-Talkmasterin Oprah Winfrey (70) für einen Eklat, als Prinz Harry und Herzogin Meghan Mitgliedern der Monarchie Rassismus vorwarf. Prinzessin Kate (42) wurde für Meghans Tränen kurz vor deren Hochzeit verantwortlich gemacht. Was die abtrünnigen Royals damit auslösten, ist ein in Adelskreisen beispielloser Familienzwist. Ob heute ein neues Kapitel im royal Zoff geschrieben wird?