Thronfolger Prinz William überrascht mit ungewöhnlichem Dreitagebart bei Olympia-Grussbotschaft an britisches Team in Paris.

So haben wir den Royal noch nie gesehen

1/8 In den Sommerferien scheint es Prinz William etwas lockerer zu nehmen und zeigt sich mit Dreitagebart.

Prinz William hat bei seinem letzten öffentlichen Auftritt bei den Olympischen Spielen in Paris mit einem ungewohnten Look überrascht. Der 42-Jährige zeigte sich mit einem Dreitagebart und wirkte damit herrlich normal und bodenständig. Zusammen mit seiner Frau Prinzessin Kate (42), die trotz ihrer Chemotherapie fröhlich in die Kamera strahlte, sendete er dem britischen Olympia-Team eine herzliche Videobotschaft.

Darin sagte Kate: «Wir alle, die zu Hause zuschauen, gratulieren dem Team GB.» William, der das offizielle Oberteil des Teams trug, ergänzte: «Gut gemacht, Team GB, Ihr wart für uns alle eine Inspiration.»

Der junge Prinz William war schon mal bärtig

Auch andere Promis wie Fussball-Ikone David Beckham und Rapper Snoop Dogg gratulierten dem Team. Grossbritannien holte insgesamt 65 Medaillen und landete damit auf Platz sieben im Medaillenspiegel – die niedrigste Platzierung seit 2004.

Der unrasierte Look von William ist eine Seltenheit für den sonst so gepflegten Royal. Zuletzt hatte er 2008 im Alter von 26 Jahren einen stattlichen Bart getragen. Die positive Botschaft des Prinzenpaares kam kurz nach einer Erklärung von König Charles III., der die Olympioniken ebenfalls als «eine Inspiration» bezeichnete.