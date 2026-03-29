Sarah Ferguson wird seit 12. Dezember vermisst. Zuletzt wurde sie bei der Taufe ihrer Enkelin in London gesehen. Die Ex-Herzogin soll zwischenzeitlich auch in der Schweiz gewesen sein.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sarah Ferguson, Ex-Duchess von York, seit Dezember 2025 unauffindbar

Sie lebte zuletzt in Zürichs Luxusklinik Paracelsus Recovery für 13'600 Franken täglich

Unbestätigte Berichte nennen Los Angeles und Palm Beach als mögliche Aufenthaltsorte War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Fynn Müller People-Redaktor

Sarah «Fergie» Ferguson (66) ist untergetaucht, nachdem ihre Verbindung zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953–2019) öffentlich wurde. Seit drei Monaten ist die frühere Ehefrau von Ex-Prinz Andrew (66) wie vom Erdboden verschluckt. Zuletzt wurde die ehemalige Herzogin von York am 12. Dezember in London bei der Taufe ihrer Enkelin gesichtet. Seither ranken sich Spekulationen um ihren Aufenthaltsort.

Berichten zufolge ist die ehemalige Schwiegertochter der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926–2022) aktuell ohne festen Wohnsitz. Fergie und ihr Ex-Mann mussten die luxuriöse Royal Lodge in Windsor verlassen. Selbst ihre Töchter, die Prinzessinnen Beatrice (37) und Eugenie (36), sollen sie laut «Daily Mail» nicht bei sich aufnehmen wollen.

Eine Theorie besagt, dass Ferguson bei Schauspielerin und Elvis-Presley-Witwe Priscilla (80) in Los Angeles untergekommen ist. Ein Insider verriet der «Daily Mail»: «Sie hält sich wie eine Art Flüchtige versteckt, wechselt diskret von Ort zu Ort und versucht, sich möglichst unauffällig zu verhalten.» Ob sie noch bei Presley ist oder bereits weitergezogen ist, bleibt unklar. «Priscilla wird nie vergessen, wie freundlich Sarah zu ihrer Tochter Lisa Marie war, als diese mit ihrer Sucht kämpfte», sagte eine Quelle einst gegenüber «Heat World».

Weitere Möglichkeiten: Der Modedynastie-Erbe Olivier de Givenchy (63) könnte sie in seiner Villa in Beverly Hills beherbergen. Auch Palm Beach in Florida, wo sie sich bereits 2025 zu Hause fühlte, wird als möglicher Rückzugsort genannt.

Oder ist sie noch in der Schweiz?

Im Dezember 2025 verbrachte Fergie «Daily Mail» zufolge einen Monat in einer Luxus-Wellnessklinik in Zürich. «Niemand ausser dem Personal wusste, dass sie dort war», berichtete ein Familienfreund. Der Aufenthalt in der Privatklinik Paracelsus Recovery soll pro Tag rund 13'600 Franken gekostet haben.

Eine Schweizer Quelle verriet der «Daily Mail»: «Sarah reiste kurz nach Weihnachten nach Zürich und blieb bis Ende Januar.» Doch auch nach dem Klinikaufenthalt kehrte die 66-Jährige nicht nach Hause zurück. Wo sie aktuell verweilt, bleibt unklar.