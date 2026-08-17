Nach Wochen voller Termine und Auftritte geniessen die Royals ihre wohlverdienten Sommerferien. Ob in der Heimat oder irgendwo am Strand: Jetzt sind Erholung und ganz viel Familienzeit angesagt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett schlendern am Hafen auf Mallorca

Alt Königin Sofia erlebt erste Sommerferien ohne ihre Schwester mit Enkelinnen

Felipe VI. segelt bei der Copa del Rey, geerbte Leidenschaft

Sarina Bosshard, GlücksPost

Prinzessin Märtha Louise von Norwegen und Durek Verrett

Hand in Hand schlendern Prinzessin Märtha Louise (54) und Durek Verrett (51) auf Mallorca am Hafen entlang. Die beiden verweilen aber auch in England und tuckern gemeinsam mit der Königsfamilie auf deren Schiff um Norwegen herum.

Alt Königin Sofia von Spanien

Auf Mallorca liegt der Kronprinzessin Leonor (20) und Infantin Sofía (19) vor allem eines am Herzen: ihrer Grossmutter Kraft zu geben. Für Alt Königin Sofia (87) sind es die ersten Sommerferien ohne ihre verstorbene Schwester. Ihre Enkelinnen weichen deshalb nicht von ihrer Seite.

König Felipe VI. von Spanien

Sportlich zu geht es für König Felipe VI. (58, vorn, r.) auf Mallorca: Der spanische Monarch nimmt einmal mehr an der Segelregatta Copa del Rey teil. Die Leidenschaft hat er von seinem Vater geerbt.

König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia von Schweden

Im Sommer versammelt sich die ganze schwedische Königsfamilie rund um König Carl XVI. Gustaf (80) und Königin Silvia (82) auf der Insel Öland. Hier lässt es sich wunderbar die Natur geniessen und lange Spaziergänge unternehmen. Im Vordergrund stehen vor allem Stunden mit der Familie. Die Kinder können miteinander spielen und die Erwachsenen endlich entspannen.

Graf Nikolai und Graf Felix von Dänemark

In Griechenland geniesst Graf Nikolai (26, r.) die Zeit mit seinem Bruder, Graf Felix (24). Auf dem Programm stehen gutes Essen, sonnige Stunden am Meer und auch ein Museumsbesuch. Wo genau sie ihre Ferien verbringen, verraten sie nicht.

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo!

König Frederik X. und Königin Mary von Dänemark

Die heissen Tage verbringen König Frederik X. (58) und Königin Mary (54) auf Schloss Graasten in Dänemark – inklusive Reitausflüge und Zeit mit ihren Hunden. Auf dem Programm steht zudem eine Reise Richtung Korfu (Griechenland) auf einer Yacht.

Prinz Harry und Herzogin Meghan von Grossbritannien

Mit ihren Kindern Archie (7) und Lilibet (5) verbringen Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (45) einen Teil des Sommers in England und gemäss Berichten auch in Portugal. Mit ihrem Papi tollen die Kleinen im Meer oder planschen im Pool, während die US-Amerikanerin zuschaut.