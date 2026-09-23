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War Marius während seiner Haft beim Beauty-Doc?
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Experten schätzen ein:War Marius während seiner Haft beim Beauty-Doc?

Schwester von König Harald (†)
Wird Marius Borg Høiby an Prinzessin Astrids Beerdigung dabei sein?

Die Schwester des verstorbenen Königs Harald, Prinzessin Astrid wird beerdigt. Die Royal war beliebt, weshalb viele Gäste erwartet werden. Eine Frage bleibt: Darf Marius Borg Høiby kommen oder muss er der Abdankung fernbleiben?
Publiziert: 10:27 Uhr
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Aktualisiert: vor 32 Minuten
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Am 23. September wird Prinzessin Astrid von Norwegen beerdigt.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Prinzessin Astrid von Norwegen (†94) wird heute um 13 Uhr beigesetzt
  • Marius Borg Høiby bleibt wegen Hausarrest von der Beerdigung ausgeschlossen
  • Vertreter aus schwedischem und belgischem Königshaus nehmen an der Zeremonie teil
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Silja AndersRedaktorin People

Nur zwei Wochen nach ihrem jüngeren Bruder König Harald (†89) verstarb auch Prinzessin Astrid von Norwegen (†94). Zwei Tage vor ihrem Tod nahm sie noch selbst an der Beerdigung ihres Bruders teil. Am 23. September um 13 Uhr wird die Royal nun in der Osloer Ris-Kirche zu Grabe getragen.

Die Beziehung zwischen Prinzessin Astrid und König Harald war eng, auch wenn sie ihr Leben lang in seinem Schatten stand. Trotzdem baute sie sich selbst ein Leben auf und repräsentierte bis zu ihrem Ableben das Königshaus «mit Herzlichkeit und Pflichtbewusstsein», wie es König Haakon (53) nach Astrids Tod ausdrückte.

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Wird Høiby an der Beerdigung dabei sein?

Während König Haakon, Königin Sonja (89) und Königin Mette-Marit (53) sowie Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22) mit Sicherheit anwesend sein werden, um Prinzessin Astrid die letzte Ehre zu erweisen, wird Marius Borg Høiby (29) nicht kommen. Im Gegensatz zur Beerdigung seines Grossvaters König Harald bekommt der älteste Sohn von Königin Mette-Marit für die Abdankung von Astrid keine Sonderbehandlung. 

Marius Borg Høibys Anwesenheit bei der Trauerfeier für den verstorbenen Monarchen sorgte in vielen Kreisen für Empörung, schliesslich sitzt der 29-Jährige auf Schloss Skaugum derzeit als verurteilter Sexualstraftäter mit Fussfessel in Untersuchungshaft. Bei der Beerdigung von Prinzessin Astrid darf Borg Høiby nun offiziell aber nicht dabei sein.

Internationale Royals reisen an – aber nicht ganz so zahlreich

Er ist aber nicht das einzige Familienmitglied, welches nicht kommen wird. Prinz Sverre Magnus (20), der jüngere Sohn von König Haakon, hat kürzlich sein Studium in Lissabon begonnen und wird für die Beerdigung nicht nach Oslo reisen. 

Aus dem schwedischen Königshaus wird Kronprinzessin Victoria ihre Familie vertreten und Prinzessin Astrid die letzte Ehre erweisen. Aus dem belgischen Königshaus reist Prinzessin Astrids Namensvetterin, die Schwester von König Philippe, nach Oslo. Prinzessin Märtha Louise (55) soll laut «VG» mit ihren Töchtern bei der Zeremonie anwesend sein.

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