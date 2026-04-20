Herzogin Meghan erntet in Australien Shitstorm

Verlässt Herzogin Meghan das Haus, kann sie sich inzwischen sicher sein, dass sie auf irgendeine Art und Weis einen Shitstorm ernten wird. Diesmal geht es darum, dass sie sich offenbar mehr für Profit interessiert als die Opfer des Bondi-Beach-Massakers.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Herzogin Meghan (44) wirbt nach Australien-Besuch für Modestücke auf OneOff

Fans kritisieren ihren Profit aus Opferbesuch-Look, Einnahmen bis 25 Prozent

15 Todesopfer: Terroranschlag Bondi Beach war im Dezember 2025 War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Silja Anders Redaktorin People

Herzogin Meghan (44) und ihr Ehemann Prinz Harry (41) befinden sich derzeit auf einer Australien-Reise. Im Rahmen dieser besuchten sie auch Überlebende des verheerenden Terroranschlags am Bondi Beach im Dezember 2025, bei dem 15 Menschen ihr Leben verloren.

Während ihres Besuchs zeigte sich Herzogin Meghan empathisch, mitfühlend den Opfern und ihren Angehörigen gegenüber. Sie spricht mit den Geschädigten, wirkt betroffen und eben so, wie man es von jemandem erwartet, der auf Betroffene eines solchen Massakers trifft.

Interessiert Meghan Profit mehr als Opferhilfe?

Es ist jedoch nicht dieser Termin an sich, der für einen Shitstorm sorgt, sondern das, was danach kommt. So kann man auf der Plattform OneOff ihren Look nachkaufen, den sie zu den Opfern von Bondi Beach trug.

Meghan kleidete sich in einer blau-weiss-gestreiften Bluse, weissen Sneakers, hellen Jeans, einer grossen Sonnenbrille und einer brauen Wildledertasche. Wer will, kann den Look nun für rund 2000 US-Dollar nachkaufen. Stattdessen zerreissen sich die Fans aber lieber das Maul darüber, dass Meghan einen Look anpreist, den sie bei einem so ernsten Anlass trug. Damit nehme sie nämlich die Aufmerksamkeit von den Opfern und vermittle den Eindruck, dass es ihr nicht wirklich um Unterstützung und Mitgefühl geht, sondern um Profit. Denn Meghan soll Anteile an der Online-Plattform haben und pro verkauftem Artikel aus ihrem virtuellen Kleiderschrank zehn bis 25 Prozent mitverdienen. Ausserdem gehört die Herzogin zu den Investorinnen des Modeunternehmens, das von KI unterstützt wird.

1:07 Netz feiert Strandbesucherin: Sie lässt Meghan und Harry links liegen

Kommerzialisierung des royalen Status

All diese Faktoren sind aber nur ein Teil, der den Shitstorm gegen sie ausmacht. Wie die «Bunte» den Royal-Experten Richard Palmer zitiert, wird dem Palast diese Situation ebenfalls nicht gefallen. Es sei «das bislang krasseste Beispiel für die Bestrebungen von Harry und Meghan, ihre königliche Marke zu kommerzialisieren». Meghan läuft auf der Plattform nämlich nur unter ihrem Vornamen. Geht man auf ihr Profil, sieht man die Kopfzeile ihres Instagram-Accounts, wo «Meghan – Duchess of Sussex» zu lesen ist. Dieser Titel ist zwar nach wie vor der ihrige, doch für kommerzielle Zwecke darf sie diesen nicht verwenden. «Ich glaube, das wird im Palast die Alarmglocken schrillen lassen und könnte letztlich weitere Diskussionen darüber anstossen, ob es notwendig ist, ihnen ihre königlichen Titel zu entziehen – zumal der König nun mit dem Fall Andrew faktisch bewiesen hat, dass dies möglich ist», so Richard Palmer weiter. «Aus dem königlichen Status Kapital zu schlagen, wirft ein schlechtes Licht auf die Monarchie.»

Schon zu Beginn ihrer Reise nach Down Under ernteten Herzogin Meghan und Prinz Harry Kritik. Meghan war der Star eines Luxus-Retreats, Harry sprach an einem Summit über mentale Gesundheit. Dafür bekamen sie hübsche Summen. Der gebürtige Royal Prinz Harry wurde mit rund 50'000 Franken entlöhnt, seine Gattin bekam gar das Vierfache. Ihre royalen Titel spielten dabei sicher keine unbedeutende Rolle.

Das Königshaus vertreibt zwar ebenfalls diverse Artikel, hat sogar einen eigenen Onlineshop des Buckingham-Palastes, doch dafür wird die britische Royal Family auch gerne die «Firma» genannt. Dieser Onlineshop beispielsweise gehört aber zum sogenannten Royal Trust, einer britischen Wohltätigkeitsorganisation, die die Kunstsammlung der Königsfamilie verwaltet und Attraktionen wie Windsor Castle und den Buckingham-Palast erhält.



