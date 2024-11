1/5 Prinz William wurde zum «Sexiest Glatzkopf Alive 2024» gekürt! Foto: AFP

Auf einen Blick Prinz William ist erneut «Sexiest Man Alive mit Glatze»

William punktet durch Medienaufmerksamkeit und neuen Bart

Livia Fietz Praktikantin People

Schauspieler John Krasinski (45) mag sich den Titel des «Sexiest Man Alive 2024» geschnappt haben, doch auch Prinz William (42) wurde mit einer «Sexiest»-Auszeichnung geehrt – als «Sexiest Man Alive mit Glatze»! Und dies nicht zum ersten Mal: Schon 2021 wurde der Royal zum heissesten Glatzkopf der Welt gewählt, rutschte 2022 auf den zweiten Platz und erkämpfte sich 2023 erneut den ersten Platz, den er nun verteidigte.

Die diesjährige Studie der PR-Agentur Reboot Online, die die Auswertung seit 2021 vornimmt, bewertete berühmte Glatzenträger nach verschiedenen Kriterien wie der Glanz ihrer Kopfhaut, ihren Gesichtsproportionen und ihrem Lächeln. William erreichte dabei eine fast perfekte Punktzahl von 9,9 von 10. Die Studie untersuchte auch die Medienwahrnehmung und das globale Interesse an «sexy» Suchanfragen zu den Kandidaten im Netz. Auch hier konnte Prinz William in den letzten paar Monaten demnach deutlich punkten, was wohl an der grossen Schwärmerei in Zusammenhang mit seinem neuen Bart, den er seit August trägt, steht. Dieser Bart mag zwar seinen Look unterstreichen, wird aber vermutlich nicht ausschlaggebend gewesen sein – bei seinen letzten Siegen trug er ihn noch nicht.

Prinz William schlägt sich gegen die Grössen Hollywoods und des Sports

Zusammen mit dem Prinzen belegen dieses Jahr Schauspieler Dwayne Johnson und Basketballstar Shaquille O'Neal das Podium. Für beide eine Verbesserung, haben sie sich doch vom siebten, respektive neunten Platz hochgearbeitet. Den stärksten Abstieg erlebte Schauspieler Vin Diesel: 2022 schlug er William als «Sexiest Glatzkopf Alive», nun rutscht er auf den zehnten und somit letzten Platz zurück.

Hier sind die restlichen Top Ten

2 Dwayne «The Rock» Johnson (52)

Foto: keystone-sda.ch

3 Shaquille O'Neal (52)

Foto: keystone-sda.ch

4 Surfer Kelly Slater (52)

Foto: Getty Images

5 Schauspieler Terry Crews (56)

Foto: AFP

6 Schauspieler Danny DeVito (79)

Foto: IMAGO/Sipa USA

7 Schauspieler Samuel L. Jackson (75)

Foto: keystone-sda.ch

8 Fussballspieler Thierry Henry (47)

Foto: keystone-sda.ch

9 Schauspieler Stanley Tucci (64)

Foto: IMAGO/ABACAPRESS

10 Vin Diesel (57)

Foto: imago images / i Images