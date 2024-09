Zurück aus der Sommerpause: Prinz William hat am Donnerstag eine Londoner Kunstgalerie besucht. Der Royal zeigte sich dabei erneut mit Dreitagebart. Mit dem neuen Look hatte er Anfang August in einer Grussbotschaft an das britische Olympia-Team überrascht.

Prinz William (42) ist zwar zurück aus der Sommerpause, doch seinen sommerlichen Look möchte er offenbar beibehalten: Der Royal nahm wieder einen ersten öffentlichen Termin wahr und besuchte am Donnerstag (5. September) eine Kunstgalerie in London. Der Ehemann von Prinzessin Kate (42) wählte dafür mit einem dunkelblauen Anzug und hellblauem Hemd ein gewohnt klassisches Outfit. Jedoch präsentierte der 42-Jährige dazu einen legeren Stoppelbart, mit dem er sich erstmals Mitte August in einem Instagram-Video zeigte.

Botschaft aus der Auszeit

Prinz William und Prinzessin Kate meldeten sich während ihrer Auszeit und wandten sich am 11. August, dem Tag der Abschlussfeier der Olympischen Spiele, mit einer Botschaft an die britischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Paris. «Gut gemacht, britisches Team, was für eine unglaubliche Reise! Jeder Athlet hat immensen Einsatz, Herz und Leidenschaft gezeigt. Ihr habt uns alle so stolz gemacht», hiess es auf ihrem Instagram-Account. In dem Clip erschienen William und Kate im legeren Freizeit-Outfit, doch besonders Williams Dreitagebart überraschte die Fans positiv. «Ihr seht beide fantastisch aus!!! Ich liebe das Gestrüpp, Will und Catherine, ihr seht umwerfend aus!», hiess es etwa in den Kommentaren des Beitrags.

Am Donnerstag widmete sich William bei dem Termin in London der Ausstellung «Homelessness: Reframed». In der Saatchi Gallery traf er laut britischer «The Sun» auf die mitwirkenden Künstler und unterhielt sich mit jungen Menschen, die bei der Gestaltung der Ausstellung mitgeholfen haben. Es werden unter anderem Skulpturen und Fotografien gezeigt, die die Geschichten von durch Obdachlosigkeit Betroffenen erzählen.

Die Ausstellung ist eine Zusammenarbeit zwischen Homewards, der Saatchi Gallery und der Eleven Eleven Foundation. «Homewards» ist ein Projekt von Prinz Williams Stiftung The Royal Foundation, das Menschen ohne Wohnraum helfen will. Die Ausstellung soll positive Geschichten beleuchten, «das Verständnis der Nation für Obdachlosigkeit verbessern und Optimismus wecken, dass sie beendet werden kann», heisst es auf der Website von Homewards.

Prinz Williams erster öffentlicher Auftritt folgt auf seine Sommerpause auf Schloss Balmoral mit Prinzessin Kate und den Kindern Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6). Der letzte öffentliche Termin war ein Besuch des EM-Spiels England gegen Spanien am 14. Juli in Berlin, das er mit Sohn George gesehen hat.