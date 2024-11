1/7 Prinz William hat anlässlich der vierten jährlichen Eartshot-Prize Awards seine Reise nach Südafrika angetreten. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Prinz William besucht Südafrika für Earthshot-Preis

Er interagierte mit Schulkindern und Rugby-Stars

Prinz William (42) ist nach Südafrika gereist. In seinen sozialen Medien teilte er am 4. November ein Video mit Eindrücken und Landschaftsaufnahmen von Kapstadt und schrieb, es sei «grossartig», zurück zu sein: «Was für eine Woche liegt vor uns mit den vierten jährlichen @EarthshotPrize Awards und dem @united4wildlife Gipfel. Wir können es kaum erwarten, sie mit Ihnen zu teilen.» Im Rahmen des Besuchs stehen aber auch zahlreiche weitere Termine an. So liess es sich der Royal etwa nicht nehmen, das erste Earthshot-Youth-Leader-Event zu besuchen und sich die Arbeit der Atlas Foundation vor Ort anzusehen – wo er offenbar eine gute Zeit hatte und alles ausgiebig dokumentierte.

Auf dem Instagram-Account von William und seiner Ehefrau, Prinzessin Kate (42), zeigt der Palast unter anderem Bilder des Prinzen mit Schulkindern vor Laptops und während einer Rugby-Trainingsstunde. Dazu heisst es, William habe sich angesehen, wie die Projekte der Kinderhilfsorganisation «die Macht des Sports nutzen, um das Leben dieser erstaunlichen jungen Menschen zu verwandeln». Mit dabei waren auch Rugby-Grössen wie Tendai Mtawarira (39), Jason Leonard (56) und Joel Stransky (57).

Ex-Rugby-Profi packt den Prinzen

Stransky liess sich während des Trainings mitreissen und war sich im Nachhinein offenbar unsicher, ob sein Einsatz angebracht war. Er hielt den Prinzen am Arm fest und zog an dessen Blazer, wie auch auf einem der auf Instagram veröffentlichten Bildern zu sehen ist. «Es ist versehentlich geschehen», sagte er später der «Daily Mail». «Wir haben die Übung gemacht, und es ist einfach passiert, der Instinkt hat wohl gesiegt. [...] Im Nachhinein dachte ich nur: ‹Oh nein, ich habe einen Prinzen gepackt›».

Die Verleihung der «Earthshot»-Auszeichnungen am 6. November stellt den Höhepunkt von Williams Besuch dar. Der Umweltpreis wird seit 2021 in fünf Kategorien vergeben: Naturschutz, Wiederbelebung der Meere, Luftsauberkeit, Müllvermeidung und Klimaschutz. Die ausgezeichneten Projekte erhalten ein Preisgeld in Höhe von jeweils einer Million britischen Pfund, umgerechnet etwa 1,1 Millionen Franken.

Liebeserklärung an Afrika

Schon vor seiner Reise hatte Prinz William Afrika eine Liebeserklärung ausgesprochen. Auf X schrieb er unter anderem: «Afrika hat schon immer einen besonderen Platz in meinem Herzen eingenommen – ein Ort, an dem ich als Teenager Trost fand, wo ich meiner Frau einen Heiratsantrag machte und der die Gründungsinspiration für den @EarthshotPrize war.»