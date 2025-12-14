Seit bekannt ist, dass William und Kate in die «Forest Lodge» ziehen, gibt es Knatsch mit den Nachbarn. Doch wie stark diese unter den Privilegien der Royals leiden müssen, wird erst jetzt so langsam öffentlich. Eine Anwohnerin geht mit ihren Beschwerden an die Presse.

Darum gehts William und Kate ziehen um, Nachbarn sind unzufrieden mit Sicherheitsmassnahmen

Anwohner verlieren Zugang zu beliebten Wanderwegen und Waldgebieten

Zwei Familien wurden aus ihren Häusern nahe der Forest Lodge vertrieben Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Sophie Ofer Redaktorin People

Dass die Nachbarn Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) nicht gerade glücklich über deren Einzug in die «Forest Lodge» sind, ist bekannt. Die royale Familie musste umfängliche Sicherheitsmassnahmen um ihr neues «Forever Home» in Windsor installieren – zum Verdruss der anderen Anwohner. Diese haben seither aufgrund eines Sperrgebiets nur noch eingeschränkten Zugang zu ihrem geliebten Great Windsor Park. Doch wie immens der Unmut in der Nachbarschaft über William und Kates Zuzug wirklich ist, scheint sich erst jetzt wirklich zu zeigen.

Für viele Einheimische hat der «Eiserne Ring», der um die neue Residenz der Wales-Familie errichtet wurde, dazu geführt, dass sie sich zu Hause nicht mehr willkommen fühlen. Jetzt ging eine betroffene Anwohnerin mit ihrer Wut an die britische Presse.

«Der Park gehört ihnen nicht»

Gegenüber der Zeitung «The Mirror» packt eine Frau, die Tina genannt wird, darüber aus, wie sehr sie und andere wegen der Royals zurückstecken müssen. Tina, die seit fünfzehn Jahren mit ihrem Hund immer dieselbe Route geht, sei nur eine von vielen Hundebesitzern, die seit der teilweisen Parkschliessung stark eingeschränkt sind.

«Nachdem bekannt wurde, dass William dorthin ziehen würde, sprach ich mit verschiedenen Leuten darüber. Wir spekulierten über die Schliessung der Felder und Fusswege. Viele hofften, dass das nicht passiert», erinnert sich Tina. «Einige gingen nicht so hart mit der Royal Family ins Gericht, weil sie annahmen, dass ihnen der Park gehört – aber das ist falsch», so die aufgebrachte Anwohnerin.

«Jeder, den ich traf, war wütend»

Leider haben sich die schlimmsten Befürchtungen der Anwohner als wahr erwiesen, so Tina. Sie habe schon bald ein Mail vom «Crown Estate» bekommen, das ihr die Parkschliessung bestätigte. Und das nur drei Tage, bevor die Ankündigung in die Tat umgesetzt wurde. «Als ich herausfand, dass wir nur noch ein paar Tage Zugang zu den Landflächen hatten, ging ich dorthin. Jeder, den ich traf, war wütend. Ich habe eine Frau getroffen, die mir sagte, sie habe geweint, als sie die Nachricht bekam.»

Sie habe auch Menschen getroffen, die Schlüssel zu einem Waldstück auf der anderen Seite der «Forest Lodge» hatten. «Sie waren verzweifelt, denn dieser Wald ist für sie wie ein Garten hinter ihrem Haus. Man hat einen Wald, den man seit Jahren nutzen durfte, und jetzt auf einmal geht das nicht mehr.»

Es sind nicht nur Wanderwege von den neuen Sicherheitsmassnahmen betroffen. Auch ein Umweltbildungszentrum für Kinder, das sich innerhalb der Sperrzone befand, musste schliessen. Ausserdem wird berichtet, dass zwei Familien, die in Häusern nahe der «Forest Lodge» wohnten, aus ihrem Heim vertrieben wurden.

Fader Beigeschmack

William und Kate konnten ihren grossen Umzug auf letzten Monat vorverlegen und haben sogar eine Dankesfeier für die Mitarbeiter veranstaltet, die rund um die Uhr gearbeitet haben, um die Villa rechtzeitig fertigzustellen. Die «Forest Lodge» soll etwa 16 Millionen Pfund wert sein. Das sind umgerechnet etwa 17 Millionen Schweizer Franken.

Obwohl viele Briten und auch Anwohner in der Nachbarschaft dafür Verständnis aufbringen können, dass die Sicherheit von Prinz Williams Familie gewährleistet sein muss, bleibt bei vielen ein fader Beigeschmack: Während die Royals ihre Privilegien geniessen, müssen die «normalen» Bürger zurückstecken.