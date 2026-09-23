Charles Spencer schockiert mit explosiven Memoiren: König Charles III. habe von Dianas Tod profitiert. Am selben Abend glänzen William und Kate in London – mit Hollywood-Star Tom Cruise an ihrer Seite.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Charles Spencers Memoiren sorgen für Skandal um Diana und König Charles III

Prinz William und Prinzessin Kate strahlen an der Seite von Hollywoodstar Tom Cruise

Kate trägt königliche Amethyst-Kette und Dianas Ohrringe in London

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Es ist der Tag, an dem die Welt durch Charles Spencers (62) Skandal-Memoiren «Swan Song – Diana, meine Schwester» erfahren hat, dass der Tod von Prinzessin Diana (1961–1997) für ihren Ehemann, den heutigen König Charles III. (77) wie ein Lottogewinn gewesen sein soll. Und er mit seinem Kammerdiener Michael Fawcett (63) eine angebliche Affäre hatte.

Am Abend desselben Tages, dem 22. September defilieren die Hoffnungsträger der britischen Monarchie Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) über den roten Teppich. Gemeinsam mit Hollywoodstar Tom Cruise (64) feiern sie in London die Weltpremiere von seinem Film «Digger».

Kates Farbe steht für Würde und Trauer

Der Auftritt des Paars: Glamourös wie nie. Als wäre rund um die Windsor-Familie nicht gerade eine der grössten Diana-Bomben seit Jahren geplatzt. Kate trägt Violett. Nicht irgendein Violett, sondern einen tiefen, königlichen Pflaumenton. Die Farbe steht traditionell für Macht, Würde, Königtum – und Trauer. Eine Botschaft? Die Farbe wirkt geradezu symbolisch.

Ihre bodenlange Robe stammt von Jenny Packham, einer ihrer Lieblingsdesignerinnen. Das fliessende Kleid mit tiefem Ausschnitt, Plissee, langen Ärmeln und kleiner Schleppe ist der Prinzessin auf den Leib geschneidert.

Der eigentliche Knaller hängt jedoch um ihren Hals: die 103 Jahre alte Amethyst-Sautoir der Queen Mum (1900–2002). Ein königlicher Schatz aus Perlen und Diamanten, in dessen Mitte ein grosser herzförmiger Amethyst sitzt.

Seit 2012 war die Kette nicht mehr öffentlich zu sehen. Damals trug sie Königin Camilla (79) bei der Londoner Premiere des Bond-Films «Skyfall». Jetzt holt Kate sie für ihren grossen Hollywood-Abend wieder aus dem königlichen Tresor.

Die Ohrringe sind von Prinzessin Diana

Und dann sind da auch noch Dianas Ohrringe. Kate trägt die Perlenohrringe ihrer verstorbenen Schwiegermutter – und damit ausgerechnet am Erscheinungstag von Spencers Buch ein sichtbares Stück Diana.

Thronfolger William hält es dagegen mit klassischem Hollywood-Glamour: schwarzer Smoking, zweireihiges Samtjackett und Fliege. Tom Cruise scheint der Look zu gefallen. Er macht William gleich ein Kompliment für seine «tolle Jacke», wie er sagt. Den neuen Skandal um seinen Vater lässt sich William in keinem Moment anmerken.

Mit Cruise verbindet William ohnehin eine besondere Freundschaft. Die beiden teilen ihre Leidenschaft fürs Fliegen. 2022 standen William und Kate bereits mit dem Hollywoodstar bei der Premiere von «Top Gun: Maverick» auf dem roten Teppich. Cruise begrüsst Kate diesmal besonders herzlich, nimmt ihre Hand und hilft ihr sogar die Treppe hinunter.

Und so treffen an diesem Abend zwei Welten aufeinander: Dianas Bruder öffnet mit «Swan Song» die Wunden der Vergangenheit. Ihr Sohn William und dessen Ehefrau Kate zeigen die Zukunft der Monarchie – im Blitzlicht, mehr Hollywood, mehr «wir stehen stark zusammen» geht nicht.