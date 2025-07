1/6 Sawai Padmanabh Singh soll der begehrteste Junggeselle Indiens sein. Foto: Shutterstock

Darum gehts Sawai Padmanabh Singh: Indiens neuer «Goldjunge» löst Prinz Abdul Mateen ab

Inoffizieller «Maharaja von Jaipur» mit royalem Blut, aber ohne offiziellen Titel

Blick Peopledesk

«Es ist seine Zeit» – das titelt das indische Magazin «Esquire India» unter dem Foto eines lasziv in die Kamera blickenden Sawai Padmanabh Singh (27). Das Oberhaupt der einstigen Adelsfamilie des ehemaligen Staates Jaipur wird international als «Goldjunge» gehandelt. Mit dem Titel löst er Prinz Abdul Mateen (33) von Brunei ab. Dieser heiratete im Januar 2024 seine Verlobte Anisha Rosnah (30).

Nicht nur auf Hochglanzmagazinen, darunter «Vogue» und «GQ», markiert der indische Star Präsenz. Auch auf roten Teppichen renommierter Fashion-Shows ist er kein Unbekannter. Einen Fuss in die Modewelt konnte er bereits mit einer Kollektion für die Marke Ralph Lauren setzen. Die Designs präsentierte er in einem privaten Rahmen in seinem Palast in Jaipur. Richtig, er wohnt in einem Palast. Er ist Teil einer Adelsfamilie.

Sein Adelstitel ist fake

In seinen Adern fliesst royales Blut, doch einen offiziellen Titel hat der 27-Jährige nicht.

Sawai Padmanabh Singh wurde 2011 inoffiziell zum «Maharaja von Jaipur» ernannt. Inoffiziell, weil es die Monarchie, der er entstammt, gar nicht mehr gibt. Entsprechende Ränge und Privilegien wurden 1971 abgeschafft. Der Adelstitel ist weg, der gesellschaftliche Status seiner Familie bleibt.

Und ein royales Hobby hat sich der Junggeselle trotzdem geschnappt: Er ist Polo-Spieler. 2017 trat er als Mannschaftskapitän mit der indischen Polo-Mannschaft bei der Weltmeisterschaft im Iran an. Singh ist ausserdem Mitglied im Guards Polo Club. Die letzten zwei Präsidenten des in Windsor gelegenen Clubs waren der verstorbene Prinz Philip (†99) und dessen Sohn König Charles (76). Queen Elizabeth II. (†96) war bis zu ihrem Tod die Schirmherrin. Mit Prinz William (43) und Prinz Harry (40) soll er sogar eine Freundschaft pflegen, wie das spanische Portal «Vanitatis» berichtet.

Romanze mit Hollywood-Star

Nicht nur auf dem Polo-Feld, in der Modebranche und auf seinem Instagram-Account, dem 561'000 Menschen folgen, stösst Singh auf Anklang. Beim Bal des Debutantes in Paris begleitete er 2017 die heute 25-jährige Ava Phillippe. Sie ist die Tochter von Hollywood-Schauspielerin Reese Witherspoon (49). Bisher war es das einzige Mal, dass er in der Öffentlichkeit an der Seite einer Frau gesichtet wurde.

Es deuten also alle Zeichen darauf hin, dass er noch zu haben ist. Das dürfte das Interesse am begehrten «König» weiter befeuern.