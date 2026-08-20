Wo werden Harry und Meghan in Grossbritannien wohnen?

Prinz Harry und Herzogin Meghan kehren noch in diesem Monat nach Grossbritannien zurück. Wo genau sie leben werden, ist bisher nicht bekannt. Britische Medien spekulieren bereits über zwei Gegenden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Prinz Harry und Meghan kehren mit ihren Kindern im August nach Grossbritannien zurück

Ihr neues Zuhause bleibt geheim, aber London ist ausgeschlossen

Schulstart im September für Archie (7) und Lilibet (5) geplant

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (45) ziehen mit ihren Kindern zurück nach Grossbritannien. Der Bericht des britischen «Telegraph» ging innert kürzester Zeit um die ganze Welt. Zügeln soll die vierköpfige Familie noch diesen Monat, sodass Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) bereits im September ihre neue Schule besuchen können. Offen ist die Frage, die auf der Insel gerade am meisten diskutiert wird: Wo genau wird die Familie leben?

«People» schreibt, dass sowohl der Standort des neuen Zuhauses als auch die Schule von Archie und Prinzessin Lilibet streng unter Verschluss gehalten werden. Sicher ist demnach nur eines: Es handelt sich um eine private, nicht königliche Residenz. Ihr Haus im kalifornischen Montecito, wo sie seit sechs Jahren wohnen, und ihr Feriendomizil in Portugal behalten Harry und Meghan.

Cotswolds oder Northamptonshire?

In London wird das Paar nicht wohnen, berichtet die BBC. Royal-Korrespondentin Daniela Relph nennt zwei Gegenden, die als neue Heimat gehandelt werden: die Cotswolds und die Region um Northampton, ganz in der Nähe von Althorp, dem Anwesen der Familie Spencer.

Relativ sicher ist dagegen, was nicht passieren wird: Frogmore Cottage auf dem Gelände von Schloss Windsor kommt nicht mehr infrage. Queen Elizabeth II. (1926–2022) hatte dem Paar das Haus mit fünf Schlafzimmern nach der Hochzeit überlassen. Nach dem Erscheinen von Harrys Memoiren «Reserve» bat König Charles (77) die Sussexes 2023, die Immobilie zu räumen. Anzeichen für eine Rückkehr gibt es keine.

Der Schulstart setzt den Termin

Der geplante Umzug soll nun Schlag auf Schlag gehen: Wie ein Insider des britischen Fernsehens berichtet, haben es Harry und Meghan mit ihrer Rückkehr für einen «längeren Zeitraum» extrem eilig. Der Grund für den Zeitdruck liegt bei den Kindern: Für Archie und Lilibet seien bereits passende Schulen ausgewählt worden – und das britische Schuljahr startet bereits in der ersten Septemberhälfte. Es wird daher damit gerechnet, dass die vierköpfige Familie schon in den nächsten zehn Tagen in England landet.

Der Entschluss für den Wegzug aus den USA ist offenbar kurzfristig gefallen. Auslöser soll der Besuch im Juli gewesen sein, bei dem die Familie Zeit mit König Charles in Highgrove und anschliessend mit den Spencers verbrachte. Das Paar wolle näher bei Harrys Familie sein.

König Charles soll von der Nachricht am Sonntag zwar kalt erwischt worden sein, zeigt sich jedoch erfreut über die Aussicht auf mehr private Familienzeit mit seinen Enkelkindern. Eine Rückkehr in den offiziellen Palastdienst steht allerdings nicht zur Debatte: Das Paar wird weiterhin als Privatpersonen auftreten. Die Wende ist dennoch bemerkenswert – hatte Harry doch noch vor einem Jahr betont, dass er sich «beim besten Willen nicht vorstellen» könne, seine Familie jemals wieder dauerhaft nach Grossbritannien zu holen.