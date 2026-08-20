Ihre Villa in Kalifornien könnte Harry und Meghan einen Mega-Geldsegen bescheren: Für rund 60 Millionen Dollar könnte das Anwesen den Besitzer wechseln. Gegenüber dem Kaufpreis von 14,65 Millionen wäre das ein Plus von satten rund 45 Millionen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Prinz Harry und Meghan Markle könnten Verkauf ihrer Luxusvilla in Montecito erwägen

Möglicher Verkaufspreis: 55 bis 65 Millionen Dollar bei 14,65 Mio Kaufpreis

Jährliche Kosten für Hypothek und Unterhalt über 650'000 Dollar

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Für Prinz Harry (41) und Meghan Markle (44) könnte der Abschied von ihrer Luxusvilla im kalifornischen Montecito zum Millionengeschäft werden, wie die «New York Post» berichtet.

Laut einem bekannten Makler könnte die Villa für 75 Millionen Dollar angeboten werden und letztlich 55 bis 65 Millionen Dollar einbringen. In diesem Jahr, so heisst es, gab es in Montecito bereits drei Verkäufe über 50 Millionen Dollar – von kleineren Anwesen.

Das Paar hatte das Anwesen mit neun Schlafzimmern und 17 Badezimmern 2020 für 14,65 Millionen Dollar gekauft. Allein die jährlichen Kosten für Hypothek und Unterhalt sollen inzwischen mehr als 650’000 Dollar betragen.

45 Millionen obendrauf?

Ein Verkauf für 60 Millionen Dollar würde – vereinfacht gerechnet und vor Verkaufskosten sowie der offenen Hypothek – einen Wertzuwachs von rund 45 Millionen Dollar gegenüber dem ursprünglichen Kaufpreis bedeuten.

Die «New York Post» schreibt, die Sussexes könnten angesichts ihrer geplanten Rückkehr nach Grossbritannien und der enormen laufenden Kosten zum Verkauf tendieren. Noch ist der Deal allerdings keineswegs fix: Das Paar habe bislang erklärt, die Villa behalten zu wollen.