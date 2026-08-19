Prinz Harry und Herzogin Meghan ziehen mit ihren Kindern zurück nach Grossbritannien. Die Familie plant einen längeren Aufenthalt, offenbar ohne royale Pflichten. König Charles III. wurde am Sonntag informiert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Prinz Harry und Meghan ziehen noch im August mit Kindern nach Grossbritannien

Kinder sollen britische Schulen besuchen, keine royalen Aufgaben geplant

Rückkehr wirft Fragen zum Sandringham-Abkommen von 2020 auf

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (45) sollen noch in diesem Monat nach Grossbritannien zurückziehen – gemeinsam mit ihren Kindern Archie (7) und Lilibet (5), wie «The Telegraph» zuerst berichtete.

Die Sussexes planen demnach einen längeren Aufenthalt, doch eine dauerhafte Rückkehr sei noch nicht beschlossen. Archie und Lilibet sollen künftig eine britische Schule besuchen. Die Familie werde in einem nicht-royalen Anwesen wohnen und keine offiziellen Aufgaben für das Königshaus übernehmen. Sie sollen sich bereits ein neues Zuhause gesichert haben.

König Charles III. (77) soll am Sonntag über die Rückkehr seines Sohnes informiert worden sein. Harry und Meghan hatten Grossbritannien vor sechs Jahren verlassen und waren mit ihren Kindern in die USA gezogen. Der Monarch soll erfreut sein, künftig mehr Zeit mit seiner Familie verbringen zu können – privat und persönlich.

Charles hintergangen?

Buckingham Palace oder britische Royals haben die Rückkehr der Sussexes nach Grossbritannien noch nicht offiziell bestätigt. Britische Medien werfen die Frage auf, ob König Charles von der Ankündigung möglicherweise überrascht wurde.

König Charles und Königin Camilla (79) empfingen Harry, Meghan und ihre beiden Kinder am 10. Juli 2026 privat in Highgrove House. Für Archie und Lilibet war es das erste Wiedersehen mit ihrem Grossvater seit vier Jahren – ein mögliches Zeichen der Versöhnung. Eine geplante Rückkehr soll jedoch nicht thematisiert worden sein – oder zumindest drangen dazu keine Informationen an die Öffentlichkeit.

Keine Rückkehr in royale Rollen?

Der Umzug von Prinz Harry und Familie aus dem kalifornischen Montecito, wo sie ein 15-Millionen-Dollar-Anwesen besitzen, wirft zudem Fragen über die Zukunft des Sandringham-Abkommens von 2020 auf – das auch als «Megxit» bezeichnet wird.

Das Abkommen regelte Harrys und Meghans Rückzug aus dem aktiven Königshaus – ihre mögliche Rückkehr nach Grossbritannien wirft deshalb Fragen über eine erneute royale Rolle auf. Laut vorliegenden Informationen soll der Status von Harry und Meghan als nicht arbeitende Royals unverändert bleiben.

Sicherheit, Bruderzwist und die Invictus-Hoffnung

Für Harry bleibt die Sicherheitsfrage zentral. Der Prinz hatte wiederholt erklärt, seine Familie ohne Polizeischutz nicht sicher nach Grossbritannien zurückbringen zu können. Der britische Staat verweigert ihm diese Unterstützung bislang.

Während sich Harrys Verhältnis zu seinem Vater zuletzt verbessert haben soll, gilt die Beziehung zu seinem Bruder William (44) weiterhin als schwer belastet. Hoffnung setzt Harry auch auf seine Charity-Arbeit: Die Invictus Games finden im kommenden Juli in Birmingham statt.

Die Invictus Games sind ein internationales Sportfest für verwundete, verletzte oder erkrankte Soldatinnen und Soldaten sowie Veteranen. Harry gründete die Spiele 2014, um ihre Rehabilitation und Rückkehr ins Leben durch Sport zu unterstützen. Der Prinz wünscht sich laut «The Telegraph», dass sein Vater die Veranstaltung gemeinsam mit ihm eröffnet.