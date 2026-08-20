Prinz Harry zieht mit seiner Familie nach England zurück. Doch während sein Vater, König Charles, auf mehr Zeit mit den Enkeln hofft, herrscht zwischen Harry und seinem Bruder, Prinz William, wohl weiter Eiseskälte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Harry und Meghan ziehen mit Archie und Lilibet nach England

Zwischen Harry und William herrscht seit Jahren Eiseskälte

Auch die Royal-Cousins werden kaum Kontakt haben

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Das US-Promiportal Page Six titelt die Rückkehr von Prinz Harry (41) nach England mit «Harry Plotter» – ein Wortspiel auf «Harry Potter», das andeutet: Hinter dem Umzug steckt mehr als nur Heimweh. «Plotter» heisst so viel wie Strippenzieher – wer «plottet», schmiedet einen Plan.

Harry und Meghan Markle (44) packen die Koffer: Die Sussexes ziehen mit ihren Kindern Archie (7) und Lilibet (5) zurück nach England – die beiden sollen dort bereits im September eingeschult werden. Ihre Häuser im kalifornischen Montecito und Portugal behalten sie als Rückzugsorte.

König Charles (77) wurde erst vor vier Tagen informiert und soll sich auf mehr private Zeit mit seinen Enkeln freuen. Ein Comeback als arbeitende Royals ist trotzdem nicht geplant – Insider sprechen vom «halb drin, halb draussen»-Modell, das Harry und Meghan schon 2019 vorschlugen.

Bruderkrieg

Bei seinem Bruder Prinz William (44) bleibt die Tür wohl zu. Ein Insider sagte gegenüber «People», das Verhältnis sei «so kaputt». Selbst Harrys Versöhnungstreffen mit seinem Vater habe daran nichts geändert – auf Williams Seite habe sich nichts bewegt.

Ihr letztes bekanntes Zusammentreffen liegt fast zwei Jahre zurück: Am 28. August 2024 waren beide bei der Beerdigung ihres Onkels Lord Robert Fellowes (†82) in Norfolk. Dort gingen sich die Brüder offenbar aus dem Weg.

Schon bei der Beerdigung ihrer Grossmutter Queen Elizabeth II. (†96) im September 2022 hielten Harry und William Abstand. Selbst als Harry im September 2025 nach 19-monatiger Pause seinen Vater wiedertraf, blieb William aussen vor.

Was William seinem Bruder nie verzieh

Der Bruch zwischen Harry und William begann mit dem «Megxit» und verschärfte sich danach durch die öffentlichen Vorwürfe der Sussexes gegen die Royal Family. Besonders verletzt soll William über Harrys Memoiren «Reserve» gewesen sein, in denen intime Familieninterna und auch Kate thematisiert wurden – für ihn offenbar ein schwerer Vertrauensbruch.

Zusätzlichen Sprengstoff lieferte die Netflix-Doku von Harry und Meghan sowie das Oprah-Interview. Harry warf seiner Familie unter anderem vor, ihn an die Presse verraten zu haben.

Royal-Cousins bleiben sich wohl fremd

Die Eiseskälte reicht bis in die nächste Generation: George (13), Charlotte (11) und Louis (8) sollen bislang kaum Kontakt zu ihren Cousins Archie (7) und Lilibet (5) haben. Ein Wiedersehen der Kinder, geschweige denn gemeinsames Spielen, ist trotz der Rückkehr nach England derzeit nicht absehbar.

Weder Kensington Palace – der offizielle Sitz von Prinz William und Prinzessin Kate (44) – noch die Sussexes haben die Berichte über die Rückkehr von Harry und seiner Familie bislang offiziell kommentiert.