Andrew Mountbatten-Windsor wurde am Donnerstagmorgen festgenommen, stundenlang verhört und wie jeder andere Beschuldigte behandelt. Nach rund elf Stunden kam der Ex-Prinz wieder frei. Blick zeigt dir das Protokoll der Festnahme.

Fynn Müller People-Redaktor

Die Festnahme

Am Donnerstagmorgen gegen 8.00 Uhr Ortszeit erschienen mehrere zivile Einsatzfahrzeuge der Polizei auf dem Anwesen von Andrew Mountbatten-Windsor (66) in Sandringham. Laut BBC teilten die Beamten Andrew mit, dass er wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs festgenommen werde. Gegen 8.30 Uhr erfolgte die offizielle Festnahme. Andrew wurde über seine Rechte belehrt. Zeitgleich begann die Durchsuchung des Hauses. Seine beiden Leibwächter, ehemalige Beamte der Metropolitan Police, wichen während der Suchaktion nicht von Andrews Seite. Kurz nach 9 Uhr verliess der Konvoi das Grundstück.

Der Weg zur Polizei

Um möglichst wenig Aufmerksamkeit zu erregen, verliess der Konvoi das weitläufige Gelände über Neben- und Feldwege. Andrew wurde ohne Handschellen in einem unmarkierten Fahrzeug zum rund 55 Minuten entfernten Polizeiposten in Aylsham nahe Norwich gebracht. Laut «The Sun» trug Andrew beim Transport keine Handschellen. Seine Leibwächter fuhren mit einem seperaten Auto hinterher. Die Ankunft erfolgte gegen 10.30 Uhr.

Ankunft bei der Polizei

Im Polizeigewahrsam durchlief Andrew die üblichen Massnahmen wie jeder andere Beschuldigte: Zunächst wurde seine körperliche und geistige Verfassung überprüft. Zudem wurde Andrew auf mitgeführte Gegenstände kontrolliert. Anschliessend wurden erkennungsdienstliche Massnahmen durchgeführt, darunter die Anfertigung von Fotos, die Abnahme von Fingerabdrücken sowie eine DNA-Probe mittels Speichelabstrich.

Der Anruf

Andrew hatte Anspruch auf einen Telefonanruf und soll einen Anwalt kontaktiert haben, der ihn während der Vernehmung unterstützte. Ob er zeitweise in einer Zelle untergebracht war, ist nicht abschliessend geklärt; das Polizeizentrum verfügt über moderne Hochsicherheitszellen für Aufenthalte von bis zu 24 Stunden.

Die Befragung

Die mehrstündige Befragung wurde durch eine Mittagspause sowie eine Teepause unterbrochen. Parallel dazu durchsuchten Ermittler sein Anwesen in Norfolk sowie weitere Immobilien nach möglichen Beweismitteln. Beschlagnahmte elektronische Geräte wie Telefone oder Laptops sollen nun ausgewertet werden.

Die Entlassung

Bereits am frühen Nachmittag zeichnete sich ab, dass Andrew noch am selben Tag entlassen würde. Gegen 19.00 Uhr verliess er das Polizeigelände in einem schwarzen Range Rover und kehrte nach Sandringham zurück. Insgesamt verbrachte Andrew rund elf Stunden im Zusammenhang mit Festnahme, Durchsuchung und Vernehmung in Haft.

Wieder auf freiem Fuss

Wie BBC berichtet, ermittelt die Polizei weiter gegen ihn. Da er «unter Untersuchung» freigelassen wurde und nicht gegen Kaution, gelten für ihn derzeit keine besonderen Auflagen. Er kann allerdings jederzeit erneut festgenommen oder zu weiteren Befragungen vorgeladen werden. Nun bleibt abzuwarten, ob Polizei und Staatsanwaltschaft genügend Beweise für eine Anklage sehen.