Kronprinzessin Leonor beendet Militärausbildung

Die Spanierin hat auf dem Weg zur Königin einen weiteren Meilenstein erreicht. Das Ende ihrer Militärausbildung feiert sie mit ihrer Familie. Bevor es aber mit einem Studium weitergeht, stehen die Sommerferien an. Wo es wohl hingeht?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kronprinzessin Leonor schliesst mit 20 Jahren ihre Militärausbildung ab

Emotionaler Moment: König Felipe verleiht ihr das Grosskreuz der Luftwaffe

Ab Juli 2027 Offizierin, Studium ab September an Madrider Universität

Sarina Bosshard, GlücksPost

Ein anspruchsvolles Kapitel geht für die spanische Thronfolgerin zu Ende: Als erste Frau überhaupt in der spanischen Königsfamilie absolvierte Kronprinzessin Leonor (20) die letzten drei Jahre eine militärische Ausbildung. Schliesslich wird sie als Königin einst auch Oberbefehlshaberin der Armee. Im Dienst war sie aber einfach nur Soldatin. Auf ihrer Uniform prangten schlicht Borbón Ortiz, die bürgerlichen Nachnamen ihrer Eltern. Ob beim Robben durch den Schlamm im Heer, wochenlang auf dem Schulschiff der Marine oder beim Fallschirmsprung bei der Luftwaffe: Leonor bewies eisernen Mut und Durchhaltewillen.

Nun ist die harte Zeit des Verzichts vorbei! Den Abschluss dieser prägenden Jahre feiert die Spanierin im Beisein ihrer Liebsten. Königin Letizia (53) und Infantin Sofía (19) sind extra zur Zeremonie angereist. Ein besonders emotionaler Moment: Leonors stolzer Vater, König Felipe VI. (58), hat seiner ältesten Tochter persönlich das prestigeträchtige Grosskreuz für Luftfahrtverdienste mit weissem Abzeichen verliehen. Ganz nach Protokoll salutierte sie vor ihm, bevor er in seine Vaterrolle fiel und sie herzlich in die Arme schloss. Auch Leonors Mami und ihre Schwester warteten nur darauf, sie endlich umarmen zu können. Auf die offizielle Urkunde, die sie zur Offizierin macht, muss sie allerdings noch etwas warten: Diese erhält sie erst im Juli 2027, gemeinsam mit dem Rest ihres Jahrgangs.

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo!

Auszeit mit der Familie

Bevor der Ernst des Lebens weitergeht, stehen für die Thronfolgerin erst einmal wohlverdiente Ferien an. Nach einem kurzen Zwischenstopp in Katalonien für eine Preisverleihung zieht es die Königsfamilie wie üblich nach Mallorca. Auf der Insel kann Leonor im Kreise ihrer Liebsten die Sonne geniessen und sich erholen. Besonders die gemeinsame Zeit mit Schwester Sofía ist kostbar. Die beiden standen sich schon immer sehr nahe. Weil die Infantin jedoch im Ausland – demnächst in Paris (F) – studiert, werden sie sich auch künftig nicht allzu viel sehen können.

Nach den unbeschwerten Sommerferien wartet im September ein ganz neues Abenteuer: Die Kronprinzessin tauscht die Tarnuniform gegen Bücher und wird Studentin. Sie beginnt ihr Studium der Politikwissenschaften an der renommierten Universität Carlos III in Madrid. Für Leonor bricht damit ein grosses Stück Normalität an: Nach zwei Jahren am College in Wales und nach ihrer Zeit bei der Militärakademie zieht sie endlich wieder zu Hause im Palast ein. Spaniens Hauptstadt dürfte dabei wohl ganz bewusst als Studienort gewählt worden sein. So kann sie auch das ein oder andere royale Engagement wahrnehmen. Es ist ein weiterer Schritt auf ihrem Weg, die erste Königin Spaniens zu werden.