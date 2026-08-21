Die Nachricht über Prinz Harrys und Herzogin Meghans Rückkehr nach England kam überraschend. Über die Gründe wurde viel spekuliert. Meghan soll aber eine etwas andere Motivation als ihr Ehemann haben, nach Grossbritannien zu zeihen. Und diese ist beruflicher Natur.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Prinz Harry und Meghan ziehen überraschend nach Grossbritannien zurück

König Charles’ Krebserkrankung könnte ein Grund für den Umzug sein

Harrys und Meghans Villa in Kalifornien bleibt in ihrem Besitz, ebenso ein Haus in Portugal

Silja Anders Redaktorin People

Es war die Sensationsmeldung schlichtweg, als in der Nacht auf Mittwoch verkündet wurde, dass Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (45) nach Grossbritannien zurückkehren. Die Entscheidung kam überraschend, nicht nur für die Welt, sondern auch für das Königshaus. Wurde König Charles III. (77) selbst doch erst am Sonntag über die Umzugspläne seines Jüngsten informiert.

Was genau zu dem Entscheid geführt hat, haben die Sussexes bisher nicht öffentlich mitgeteilt. Ein wichtiger Faktor dürfte König Charles und dessen Krebserkrankung sein. In einem Interview mit der BBC im vergangenen Jahr sagte Prinz Harry selbst, er wisse nicht, wie viel Zeit seinem Vater noch bleibe. Umso wichtiger scheint es ihm jetzt zu sein, noch so viel Zeit wie möglich mit seinem noch lebenden Elternteil zu verbringen. Ausserdem haben Prinz Harrys Kinder Archie (7) und Lilibet (5) so die Möglichkeit, eine Beziehung zu ihrem Grossvater aufzubauen.

Kehrt Meghan vor die Kamera zurück?

Der Umzug scheint aber nicht nur privater Natur zu sein. Wie der britische «Mirror» schreibt, hat vor allem Herzogin Meghan offenbar grosse Pläne in England. Ihr soll dort nämlich ein Schauspiel-Job angeboten worden sein. Eine Tatsache, die in den USA eher auf sich warten liess.

Um was für eine Rolle es sich dabei handelt, ist nicht bekannt. Man weiss bisher nur, dass es sich um ein britisches Projekt handeln soll. Ein neuer Job würde aber ein Zeichen setzen, dass die Sussexes finanziell weiterhin unabhängig vom Königshaus sein möchten und weiterhin ihrer kommerziellen und wohltätigen Arbeit nachgehen wollen.

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Was passiert mit der Villa in Kalifornien?

Ein weiteres Zeichen dafür, dass Prinz Harry und Herzogin Meghan weiterhin in eigener Regie ihr Leben führen möchten, könnte auch die Tatsache sein, dass sie nicht planen, ihre Villa in Kalifornien oder ihr Haus in Portugal zu verkaufen. Damit lassen sie die Tür in die USA ein wenig offen. Und das Haus in Portugal könnte eine willkommene Ferienunterkunft sein.