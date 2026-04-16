«intim&laut» – der Podcast über Liebe, Beziehungen, Sex und alles dazwischen

Liebe, Sex und Beziehungen – darüber unterhalten sich Blick-Gesellschaftsredaktorin Sandra Casalini und Paar- und Psychotherapeutin Ramona Zenger wöchentlich bei «intim&laut». Und sie nehmen dabei kein Blatt vor den Mund. Ihr Rezept: Eine Portion Lebenserfahrung, kombiniert mit viel Expertise, abgerundet mit einem Schuss Humor. Heitere Anekdoten und seriöse Einordnungen gibt es immer wieder auch gemeinsam mit prominenten Gästen.

Raphael Dupain