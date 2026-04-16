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Kate ist es nicht
Mit wem lebt Prinz William seinen Fetisch aus?

Für das wilde Sexgerücht gibt es sogar einen eigenen Hashtag. Wie der heisst, um was es genau geht und mit wem der britische Thronfolger seine Vorliebe angeblich ausgelebt haben soll – wir klären auf.
Publiziert: 12:49 Uhr
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Aktualisiert: vor 22 Minuten
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Sandra Casalini und Flavia Schlittler
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«intim&laut» – der Podcast über Liebe, Beziehungen, Sex und alles dazwischen

Liebe, Sex und Beziehungen – darüber unterhalten sich Blick-Gesellschaftsredaktorin Sandra Casalini und Paar- und Psychotherapeutin Ramona Zenger wöchentlich bei «intim&laut». Und sie nehmen dabei kein Blatt vor den Mund. Ihr Rezept: Eine Portion Lebenserfahrung, kombiniert mit viel Expertise, abgerundet mit einem Schuss Humor. Heitere Anekdoten und seriöse Einordnungen gibt es immer wieder auch gemeinsam mit prominenten Gästen.

Raphael Dupain

Liebe, Sex und Beziehungen – darüber unterhalten sich Blick-Gesellschaftsredaktorin Sandra Casalini und Paar- und Psychotherapeutin Ramona Zenger wöchentlich bei «intim&laut». Und sie nehmen dabei kein Blatt vor den Mund. Ihr Rezept: Eine Portion Lebenserfahrung, kombiniert mit viel Expertise, abgerundet mit einem Schuss Humor. Heitere Anekdoten und seriöse Einordnungen gibt es immer wieder auch gemeinsam mit prominenten Gästen.

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