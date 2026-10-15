Harry und Meghan lassen sich in Nottingham feiern

Zahlreiche Fans haben Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt seit ihrer Rückkehr nach Grossbritannien begrüsst. In Nottingham besucht das Paar drei Wohltätigkeitsorganisationen.

Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) haben ihren ersten gemeinsamen Auftritt absolviert, seit sie mit ihren Kindern nach Grossbritannien zurückgekehrt sind. Das Paar besuchte am Donnerstag drei Wohltätigkeitsorganisationen in Nottingham – in genau jener Stadt, in der sie 2017 nach der Bekanntgabe ihrer Verlobung für die Fotografen posierten.

«Es ist grossartig, wieder hier zu sein», sagte Meghan laut der «Daily Mail» zu den Schaulustigen. Rund 100 Menschen hatten sich demnach versammelt und die Sussexes jubelnd empfangen. Von den Fans erhielten sie Blumen und Geschenke. Das Paar zeigte sich bestens gelaunt und beinahe etwas erleichtert ab der positiven Reaktion aller Anwesenden. Harry und Meghan nahmen sich Zeit für die Fans, posierten mit den Schaulustigen für Fotos, hörten sich ihre Geschichten an.

Meghan zeigte sich in einem bordeauxfarbenen Mantel, darunter trug sie einen lilafarbenen Rock und einen braunen Rollkragenpullover. Harry erschien in einem Jackett, Jeans und Hemd.

Meghan wohnt Schauspiel-Workshop bei

Am Donnerstag besuchten Harry und Meghan zuerst das Community Recording Studio, das Jugendliche unterstützt. Harry war bereits mehrfach dort, zuletzt im vergangenen Jahr. Geschäftsführer Trevor Rose begrüsste das Paar am Eingang. Für Meghan stand ausserdem ein Schauspiel-Workshop auf dem Programm.

Anschliessend ging es für die Sussexes zur Organisation Himmah, die als grösste Tafel der Region gilt. Bei dem Besuch der Tafel war laut der «Daily Mail» auch die Hubb Community Kitchen beteiligt. Meghan engagiert sich seit Jahren für das Küchenprojekt. Zudem statteten Harry und Meghan der Organisation Epic Partners einen Besuch ab. Diese unterstützt benachteiligte junge Menschen mit Mentoring-Programmen und Sportangeboten.

Rückkehr nach sechs Jahren

Prinz Harry und Herzogin Meghan kehrten Ende August 2026 mit ihren Kindern Archie (7) und Lilibet (5) nach Grossbritannien zurück. Die Familie lebte seit 2020 in Kalifornien und hatte sich damals von ihren royalen Pflichten zurückgezogen. Bis heute sind sie keine arbeitenden Mitglieder der royalen Familie. Das stellte König Charles III. zuletzt in einem offiziellen Schreiben erneut klar.

Seit September gehen die beiden Kinder in England zur Schule. Doch der Start lief nicht wie erhofft: Bereits nach zwei Tagen wurden Archie und Lilibet aufgrund von Sicherheitsbedenken von der Privatschule genommen. Sie werden nun in einer anderen unterrichtet.