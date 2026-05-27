Norwegens Königin Sonja wurde wegen Herzproblemen ins Spital eingeliefert. Sie leidet an Vorhofflimmern und Herzinsuffizienz und bleibt zur Beobachtung. Die Monarchin musste bereits 2025 wegen Herzproblemen behandelt werden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Norwegens Königin Sonja (88) mit Herzproblemen ins Spital eingeliefert

Diagnose: Vorhofflimmern und Herzinsuffizienz, Behandlung dauert mehrere Tage

Bereits 2025 Herzflimmern nach Skitour, seitdem Herzschrittmacher eingesetzt

Johannes Hillig Redaktor News

Grosse Angst um Norwegens beliebte Monarchin! Königin Sonja (88) musste wegen akuter Herzprobleme Knall auf Fall ins Spital eingeliefert werden.

Wie der Palast in Oslo mitteilt, leidet die Königin an Vorhofflimmern und einer Herzschwäche. Sie muss für mehrere Tage zur Beobachtung auf der Station bleiben. Sonja war bereits seit Anfang Woche krankgemeldet und hatte alle Termine abgesagt.

Bereits der zweite Herz-Schock

Es ist nicht das erste Mal, dass man um das Leben der 88-Jährigen bangen muss: Bereits im vergangenen Jahr 2025 erlitt Sonja nach einer Skitour schweres Herzflimmern und musste in die Klinik gerast werden. Damals setzten ihr die Ärzte einen Herzschrittmacher ein – jetzt gibt das Herz erneut Alarm.

Das Liebes-Paar auf dem Thron ist gesundheitlich schwer gezeichnet. Auch Sonjas Ehemann, König Harald V. (89), schleppt sich seit Jahren von einer Krankheit zur nächsten und musste schon am Herzen operiert werden.

Kronprinzessin leidet an Lungenfibrose

Die erneute Spital-Einlieferung bringt die Royals an ihre Grenzen. Denn auch die nächste Generation ist schwer angeschlagen: Kronprinzessin Mette-Marit (52) leidet an einer unheilbaren, chronischen Lungenfibrose.

Bei der Erkrankung vernarbt das Lungengewebe zunehmend und die Atmung wird erschwert. Seither musste sie immer wieder Auszeiten nehmen oder ihre offiziellen Verpflichtungen deutlich reduzieren. Zuletzt trat sie bei öffentlichen Terminen mit einer Nasenkanüle auf – einem dünnen Schlauch, der mit einem Sauerstoffgerät verbunden ist. Im Dezember hatte der Palast mitgeteilt, dass eine Lungentransplantation für die Kronprinzessin möglicherweise notwendig werden könnte.

Diese Woche fand ihr Mann, Kronprinz Haakon von Norwegen (52), ungewöhnlich offene Worte über den Gesundheitszustand seiner Frau. Er sagte: «Die Kronprinzessin ist schwer krank, und ich stelle fest, dass sich ihr Zustand zuletzt erheblich verschlechtert hat.» Und: «Ich mache mir Sorgen um ihre Gesundheit. Sie braucht täglich Sauerstoff, das hilft ein wenig, ist aber offensichtlich keine völlig befriedigende Lösung.»