«Rich-Kid-Getue von Marius vor Gericht nervt total»
2:42
Mit Kaugummi und Sonnenbrille:«Rich-Kid-Getue von Marius vor Gericht nervt total»

Königlicher Podcast «RoyalTea»
Jetzt fliegt den Norwegen-Royals der Dreck um die Ohren

Sein Stiefsohn steht vor Gericht, die Ehefrau wegen intimer Mails mit einem verurteilten Sexualstraftäter im Kreuzfeuer. Für Kronprinz Haakon kommts gerade ganz dicke. Und unser «RoyalTea»-Duo weiss gar nicht so recht wohin mit all dem Grüsel, der sich da offenbart.
Publiziert: vor 35 Minuten
|
Aktualisiert: vor 33 Minuten
1/6
Marius Borg Høiby muss sich derzeit in Oslo vor Gericht verantworten.
Foto: AP

Darum gehts

  • Norwegens Kronprinzessin-Sohn, Marius Borg Høiby, steht 2026 vor Gericht
  • Mette-Marits E-Mails mit Jeffrey Epstein erschüttern die Monarchie massiv
  • Ex-Prinz Andrew (65) nach Skandal-Bildern aus Royal Lodge verbannt
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
René-Haenig-Ringier.jpg
Flavia Schlittler
René Haenig und Flavia Schlittler
Schweizer Illustrierte
Es ist der Jahrhundertskandal fürs norwegische Königshaus! Der Rüpel-Sohn der Kronprinzessin muss sich endlich vor Gericht verantworten. Und dabei werden immer widerlichere und ekelhaftere Details über Marius Borg Høiby (29) bekannt. Gleichzeitig stürzt Mette-Marit (52) und ihr intimer Mailverkehr mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein die Monarchie in den Abgrund. «RoyalTea» hat Insider-News aus dem Prozess und fragt sich: Gehts eigentlich noch grusiger?

Manche Königshäuser erinnern eher an Sodom und Gomorrha. Denn nicht nur die Norweger machen mit Anzüglichkeiten und Sex-Skandalen von sich reden, auch der britische Ex-Grüselprinz Andrew (65) rutscht (wieder mal) auf Knien über vor ihm liegende Frauen. König Charles III. (77) hat nun endgültig die Faxen dicke nach den jüngsten Ekel-Bildern seines Bruders und hat den royalen Nestbeschmutzer über Nacht aus der Royal Lodge geschmissen. 

