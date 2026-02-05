Sein Stiefsohn steht vor Gericht, die Ehefrau wegen intimer Mails mit einem verurteilten Sexualstraftäter im Kreuzfeuer. Für Kronprinz Haakon kommts gerade ganz dicke. Und unser «RoyalTea»-Duo weiss gar nicht so recht wohin mit all dem Grüsel, der sich da offenbart.

René Haenig und Flavia Schlittler

Es ist der Jahrhundertskandal fürs norwegische Königshaus! Der Rüpel-Sohn der Kronprinzessin muss sich endlich vor Gericht verantworten. Und dabei werden immer widerlichere und ekelhaftere Details über Marius Borg Høiby (29) bekannt. Gleichzeitig stürzt Mette-Marit (52) und ihr intimer Mailverkehr mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein die Monarchie in den Abgrund. «RoyalTea» hat Insider-News aus dem Prozess und fragt sich: Gehts eigentlich noch grusiger?

Manche Königshäuser erinnern eher an Sodom und Gomorrha. Denn nicht nur die Norweger machen mit Anzüglichkeiten und Sex-Skandalen von sich reden, auch der britische Ex-Grüselprinz Andrew (65) rutscht (wieder mal) auf Knien über vor ihm liegende Frauen. König Charles III. (77) hat nun endgültig die Faxen dicke nach den jüngsten Ekel-Bildern seines Bruders und hat den royalen Nestbeschmutzer über Nacht aus der Royal Lodge geschmissen.