Das neue Buch «Entitled» könnte den Skandalprinzen sein wichtigstes Gut kosten. Die Enthüllungen darin sind erschreckend und dürften das Königshaus in eine tiefe Krise stürzen. Deswegen soll sein Neffe nun auch entschlossen sein, ihn endgültig aus dem Haus zu werfen.

Nun wird es für Prinz Andrew richtig ungemütlich

Nun wird es für Prinz Andrew richtig ungemütlich

1/4 Dem schon länger in Ungnade gefallenen Prinz Andrew stehen offenbar ziemlich ungemütliche Zeiten bevor. Foto: Getty Images

Darum gehts Enthüllungsbuch über Prinz Andrew sorgt für Entsetzen im britischen Königshaus

Andrew als sexsüchtig beschrieben, Fergie für verschwenderischen Lebensstil angeprangert

Historiker Andrew Lownie recherchierte vier Jahre und sprach mit über 100 Zeitzeugen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Sarina Bosshard, GlücksPost

Die Stimmung im britischen Königshaus ist angespannt. Ein kürzlich erschienenes Enthüllungsbuch über Prinz Andrew (65) und Sarah «Fergie» Ferguson (65) sorgt für grosses Entsetzen. Vier Jahre lang hat Historiker Andrew Lownie (64) für «Entitled: The Rise and Fall of the House of York» (dt. «Ermächtigt: Der Aufstieg und Fall des Hauses York») über Andrews Verwicklung in den Missbrauchsskandal um Jeffrey Epstein (1953–2019) recherchiert und dafür mit über hundert Zeitzeugen gesprochen.

Im Buch wird Andrew als «sexsüchtig», «selbstgefällig» und als «nützlicher Idiot» beschrieben. An oberster Stelle stehe ihm einzig und allein die Befriedigung seiner Bedürfnisse. So erzählt der ehemalige persönliche Fahrer von Epstein, Ivan Novikov: «Immer, wenn Andrew da war, holte ich junge Mädchen ab, die im Grunde Prostituierte waren. Einmal fuhr ich zwei junge Mädchen im Alter von etwa 18 Jahren zu einem Hotel. Beide schnupften Kokain. Prinz Andrew knutschte dann mit ihnen.» Auch von Orgien mit Minderjährigen wird berichtet.

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo!

Andrews Ex-Frau Fergie anderseits wird für ihren verschwenderischen Lebensstil angeprangert. Sie soll massive Schulden angehäuft und soziale Engagements zu ihrem privaten Vorteil genutzt haben.

Andrew droht Rauswurf

Die Mitglieder der Königsfamilie sind stinksauer über die Enthüllungen – allen voran Prinz William (43). Der britische Thronfolger hat schon länger mit seinem Onkel gebrochen, auch mit Fergie hat er das Heu nicht auf der gleichen Bühne. Nun könnte das Band zwischen ihnen endgültig zerschnitten sein. Spätestens wenn William dereinst zum König gekrönt wird, dürfte er Andrew das Letzte wegnehmen, was ihm an Statussymbolen noch geblieben ist: sein Zuhause, die Royal Lodge in Berkshire. Die anderen royalen Privilegien und militärischen Titel sind Andrew in den letzten Jahren bereits entzogen worden.

Ein Mitarbeiter des Königshauses, der anonym bleiben will, plaudert im Enthüllungsbuch aus, dass Prinz William «den Tag kaum erwarten kann, an dem sein Vater die beiden aus der Royal Lodge rauswirft. Und wenn Charles das nicht tut, garantiere ich Ihnen, dass William als Erstes, wenn er schliesslich König wird, dafür sorgen wird, dass sie rausgeworfen werden.»