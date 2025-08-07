Das Enthüllungsbuch «Entitled» liefert jetzt auch brisante Details über die Ehe von Prinz Andrew und Sarah Ferguson. Laut dem Autor soll der Herzog von York im ersten Ehejahr mit über einem Dutzend Frauen geschlafen haben, während auch Ferguson eigene Affären hatte.

Prinz Andrew soll mit über 1000 Frauen intim gewesen sein

Laszlo Schneider

Laut einem neuen Buch des Historikers Andrew Lownie (64) soll die Ehe von Prinz Andrew (65) und Sarah Ferguson (65) von Untreue geprägt gewesen sein. Wie der «Daily Mirror» berichtet, behauptet Lownie in seiner Biografie über den Herzog und die Herzogin von York, dass Prinz Andrew im ersten Ehejahr mit «mehr als einem Dutzend Frauen» geschlafen haben soll.

Das Buch mit dem Titel «Entitled: The Rise and Fall of the House of York» zeichnet ein turbulentes Bild der Beziehung. Angeblich habe Ferguson schon wenige Wochen nach der Hochzeit 1986 erkannt, dass die Ehe ein Fehler gewesen sei, da das Paar kaum gemeinsame Interessen gehabt habe. Während Andrew oft bei der Marine im Einsatz war, soll Ferguson laut Lownie mehrere Affären gehabt haben.

«Er hatte keine Grenzen»

Der Autor zitiert weiter einen ehemaligen Fahrer des Paares, der behauptet, Andrew habe vor dem ersten Hochzeitstag mit über 12 Frauen geschlafen. Insgesamt soll der Herzog im Laufe seines Lebens mit über 1000 Frauen intim gewesen sein, darunter angeblich Pornodarstellerinnen und Politikerinnen. Eine 20-jährige Frau wird mit den Worten zitiert: «Er wollte, dass ich mich auf ausgefallene sexuelle Aktivitäten einlasse. Er hatte keine Grenzen. Er sagte mir, er habe eine offene Ehe mit seiner Frau.»

Ferguson habe derweil eine Affäre mit Geschäftsmann John Bryan gehabt. Fotos von ihr und Bryan machten 1992 Schlagzeilen. Trotz der gegenseitigen Untreue sollen Andrew und Ferguson bis heute eng verbunden sein. Sie leben beide in Andrews Royal Lodge in Windsor. Ein Freund wird zitiert: «Andrew ist nichts ohne eine Frau. Er ist süss, aber auch etwas unbeholfen. Er braucht jemanden, der sein Leben für ihn navigiert.»