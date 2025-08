Es wird immer heftiger für Prinz Andrew: Der Skandal-Royal hat laut britischer Medien Jeffrey Epstein in der königlichen Loge in Ascot empfangen – zusammen mit Queen Elizabeth und der Königinmutter.

Epstein nahm 2000 an Prinz Andrews 40. Geburtstagsfeier in Windsor Castle teil

Ein Foto, das in der Wohnung von Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953–2019) gefunden wurde, sorgt in Grossbritannien für Aufruhr: Es zeigt Prinz Andrew (65) in der königlichen Loge in Ascot mit Epstein – neben Königin Elizabeth II. (†96) und der Queen Mother (1900–2002). Das Bild liegt dem «Daily Mirror» vor. Auch Epstein-Komplizin Ghislaine Maxwell (63) ist zugegen. Aktuell sieht sich Prinz Andrew mit heftigen Anschuldigungen konfrontiert, die im Enthüllungsbuch «Entitled» publik werden.

Das Bild, aufgenommen am 22. Juni 2000 beim «Ladies' Day» in Ascot, dem berühmten Pferderennen, zeigt den Herzog von York neben dem amerikanischen Finanzier Epstein in einem Bereich, der ausschliesslich Mitgliedern der Monarchie und ihren Gästen vorbehalten ist. Laut «Daily Mirror» wurde das Foto bei einer Durchsuchung von Epsteins 60 Millionen Pfund teurer Villa in Manhattan gefunden – wo auch minderjährige Mädchen missbraucht wurden.

Auch Fotos mit Mick Jagger und dem Papst entdeckt

Das Bild habe prominent im Hauptkorridor der Residenz gehangen, umgeben von Fotos von Epstein mit anderen hochrangigen Persönlichkeiten wie dem Papst, Fidel Castro (1926–2016) und Mick Jagger (82). Quellen zufolge behandelte Epstein das Foto mit Prinz Andrew als persönliches Zeichen seiner Legitimität und seines Schutzes.

«Das war kein Zufall», sagte eine Quelle der Zeitung. «Dieses Bild wurde so platziert, dass es gesehen werden sollte. Es war eine klare Aussage über den Zugang und Einfluss, den Jeff kultiviert hatte.» Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass Epstein in den königlichen Kreis aufgenommen wurde. Prinz Andrew brachte die Königsfamilie in Erklärungsnot, nachdem er Epstein wiederholt in die Häuser der Monarchin eingeladen hatte. 1999 wurde er mit Maxwell auf dem Balmoral-Anwesen der Königin fotografiert.

Im Juni 2000 nahm Epstein an der Feier zum 40. Geburtstag des Herzogs von York in Windsor Castle teil, einer formellen Veranstaltung, die von Königin Elizabeth II. organisiert wurde. Andrew gab später zu, dass Epstein auf seine persönliche Einladung hin anwesend war.