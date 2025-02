So viel verdient Beatrices Stiefsohn mit seinen Gemälden

So viel verdient Beatrices Stiefsohn mit seinen Gemälden

1/5 Der Stiefsohn von Prinzessin Beatrice, Wolfie, ist bereits erfolgreicher Künstler. Foto: UK Press via Getty Images

Auf einen Blick Wolfie, Stiefsohn von Prinzessin Beatrice, verkauft erfolgreich ein Gemälde

Mutter Dara Huang nennt ihn liebevoll «Baby Picasso»

Kunstwerk für 45'000 Franken verkauft, Talent schon mit fünf Jahren erkennbar Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Silja Anders Redaktorin People

Mischt man Talent mit guten Beziehungen, ist der Erfolg beinahe vorprogrammiert. Das durfte nun auch der Stiefsohn der britischen Prinzessin Beatrice (36) merken. Während sie und ihr Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (41) Ende Januar ihre zweite Tochter begrüssen durften, scheint sich der achtjährige Wolfie zum Künstler zu mausern.

Mehrere Tausend Franken für ein Bild

Wolfie, Christopher Woolf Mapelli Mozzi mit vollem Namen, teilt sein Hobby Malen mit seiner Mutter Dara Huang (42) seit Jahren. Das scheint für ihn nun Früchte getragen zu haben. Dara Huang, die Ex-Verlobte von Edoardo Mapelli Mozzi, erzählt in einem Interview mit der britischen Zeitschrift «Tatler», dass Wolfie bereits eines seiner Werke verkauft habe – oder besser gesagt, sie war seine Kunsthändlerin.

«Ich bin mir nicht sicher, ob ich meinem Kunden überhaupt gesagt habe, dass es von einem Kind gemacht wurde», verrät die Architektin. Ob die Kunden es nun wussten oder nicht, sie waren bereit, ganze 45'000 Franken für Wolfies Gemälde hinzublättern.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Schon als der Kleine erst fünf Jahre alt war, konnte man laut seiner Mutter die Leidenschaft fürs Malen erkennen. Auf Instagram teilte sie Videos, wie er sich mit Pinsel, Farbe und Leinwand austobt – und dabei etwas übereifrig sogar den Teppich anmalt. Im Hintergrund hört man seine Mutter nur rufen: «Wolfie, NO!»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Baby Picasso»

Huang nennt ihren Sohn auch gerne liebevoll «Baby Picasso» und erzählte schon 2022 in einem Interview: «Er ist so viel mutiger, wenn es um die Kunst geht. Ich muss nachdenken und planen.» Und weiter: «Kinder gehen einfach mit Intuition und Selbstvertrauen an alles heran und halten sich nicht zurück!»

Wolfie hat inzwischen zwei Halbschwestern, die dreijährige Sienna und die erst wenige Tage alte Athena. Ob er mit Sienna auch ab und zu schon zu Pinsel und Farbe greift und sie in die Welt der Kunst einführt, ist allerdings nicht bekannt.