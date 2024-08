Prinzessin Eugenie begeistert zum Geburtstag ihrer grossen Schwester mit süssen Familienbildern. Prinzessin Beatrice scheint in ihrer Rolle als Tante voll aufzugehen und zeigt sich herrlich albern mit ihrem Neffen.

1/5 Prinzessin Beatrice hat neben ihrer Tochter zwei Neffen und feiert am 9. August ihren 36. Geburtstag.

Prinzessin Beatrice (36) scheint in ihrer Rolle als Tante voll aufzugehen. Auf Instagram postete Prinzessin Eugenie (34) zum 36. Geburtstag ihrer grossen Schwester am Donnerstag einen süssen Schnappschuss. Darauf strahlt die Nichte des britischen Königs Charles III. (75) mit einem Hasenohren-Haarreif auf dem Kopf einen ihrer zwei Neffen an. Weitere Fotos zeigen die Töchter von Prinz Andrew (64) und Sarah Ferguson (64) auf einem gemeinsamen Trip.

Unter dem Beitrag richtet sie liebevolle Worte an ihre Schwester und verrät auch ihren Spitznamen: «Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, liebste Beabea!! Was für eine Inspiration du bist. Du hast den Weg für dein kleines Schwesterchen geebnet», bedankt sich Prinzessin Eugenie und ergänzt: «Liebe dich».

Royale Tante zweier Neffen

Prinzessin Beatrice hat in Ernest (1) und August (3) zwei Neffen. Sie stammen aus Prinzessin Eugenies Ehe mit Jack Brooksbank (38). Das Paar gab sich im Oktober 2018 in der St.-Georgs-Kapelle von Schloss Windsor das Jawort.

Auch das Geburtstagskind gründete bereits eine Familie. Im September 2021 bekam sie mit Edoardo Mapelli Mozzi (40) ihre Tochter Sienna. Das Paar heiratete 2020. Zusätzlich zu ihrem Prinzessinnen-Titel bekam sie vergangene Woche einen zweiten: Das «Tatler»-Magazin ernannte sie zur bestgekleideten Britin.