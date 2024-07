Prinzessin Beatrice erhält Liebeserklärung am Hochzeitstag

1/5 Prinzessin Beatrice ist seit 2018 mit Edoardo Mapelli Mozzi glücklich.

Edoardo Mapelli Mozzi (40) gestattet den Fans einen Blick auf seinen Hochzeitskuss. Am 17. Juli 2020 heiratete der Unternehmer keine Geringere als Prinzessin Beatrice (35), die Nichte des britischen Königs Charles III. (75). Zum vierten Jahrestag teilte er jetzt auf Instagram ein Bild von dem besonderen Tag, auf dem sich das Brautpaar leidenschaftlich küsst. Eine Liebeserklärung an seine Ehefrau durfte dazu auch nicht fehlen.

Auf dem bisher unveröffentlichten Hochzeitsfoto halten sich Mapelli Mozzi und die Prinzessin an den Händen und geben sich im Garten von Schloss Windsor einen Kuss auf die Lippen. Ausserdem fügte der 40-Jährige noch ein Foto der Royal Chapel of All Saints bei, ihrem Hochzeitsort auf dem royalen Anwesen. «Alles Gute zum 4. Hochzeitstag, mein Schatz. Jeder Tag ist so besonders mit dir. Ich liebe dich so sehr», untertitelte er die beiden Bilder.

Hochzeit im Schatten der Corona-Pandemie

Von Prinzessin Beatrices Hochzeitstag sind bis heute nicht viele Fotos veröffentlicht worden. Wegen der Corona-Pandemie hatte das Paar seine Pläne ändern müssen und war – für die Königsfamilie untypisch – in einer deutlich verkleinerten Zeremonie vor den Altar getreten. Nur 20 enge Freunde und Familienmitglieder feierten bei der royalen Hochzeit, darunter Beatrices Grosseltern Queen Elizabeth (1926-2022) und Prinz Philip (1921-2021).

Prinzessin Beatrice, die als Prinz Andrews (64) Tochter aktuell an Nummer neun der britischen Thronfolge steht, ist seit Oktober 2018 mit Edoardo Mapelli Mozzi liiert, der aus einer italienischen Grafenfamilie stammt. Im September 2021 kam ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt, eine Tochter namens Sienna Elizabeth. Aus seiner vorherigen Beziehung brachte ihr Ehemann seinen Sohn Christopher Woolf (8) mit in die Ehe.