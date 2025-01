1/5 Prinzessin Beatrice und ihr Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi haben letzte Woche ihre zweite Tochter auf der Welt begrüsst. Foto: IMAGO/Avalon.red

Auf einen Blick Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi begrüssen ihre zweite gemeinsame Tochter

Das Baby wurde einige Wochen früher als geplant geboren, das Geburtsgewicht lag bei 2 Kilogramm

Der Nachwuchs nimmt jetzt Platz 11 in der Thronfolge ein Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Livia Fietz Redaktorin People

Schöne Baby-Nachricht bei den britischen Royals: Die Nichte von König Charles III. (76), Prinzessin Beatrice (36), und ihr Mann Edoardo Mapelli Mozzi (40) durften ihre zweite gemeinsame Tochter auf der Welt begrüssen. Geplant war die Geburt eigentlich für Anfangs Frühling, doch auch wenn das Baby einige Wochen vorzeitig kam, seien Mutter und Tochter gesund und wohlauf und bereits wieder zu Hause.

Der Name der Tochter sowie ihr genaues Geburtsdatum gibt die königliche Familie per Statement auf Instagram bekannt: «Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Beatrice und Herr Edoardo Mapelli Mozzi freuen sich, die sichere Ankunft ihrer Tochter Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi bekannt zu geben, die am Mittwoch, 22. Januar, um 12:57 Uhr geboren wurde.» Bei der Geburt wog das Baby rund 2 Kilogramm. Während der König, die Königin und die anderen Mitglieder der Königsfamilie sich über die Nachricht freuen, geniessen Prinzessin Beatrice und Mapelli Mozzi die Zeit in ihrer neuen Familiendynamik – zusammen mit Athenas älterer Schwester Sienna (3) und Halbbruder Wolfie (8), der aus einer früheren Beziehung von Mapelli Mozzi stammt.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Herzen quellen über vor Liebe»

Das bestätigt auch der stolze Vater in einem eigenen Instagrampost: «Letzte Woche haben wir Baby Athena in unser Leben aufgenommen. Sie ist winzig und absolut perfekt. Wir sind alle (einschliesslich Wolfie und Sienna) schon ganz vernarrt in sie. Unsere Herzen quellen über vor Liebe für dich, Baby Athena.» Weiter fügt er an: «Ein riesiges Dankeschön von meiner Frau und mir geht an all die wunderbaren Mitarbeiter des Chelsea and Westminster Hospital für ihre aussergewöhnliche Betreuung und Unterstützung während dieser unglaublich besonderen Zeit.»

Die Tochter ist nun auf Platz 11 der Thronfolge, bekommt jedoch keinen HRH-Titel. Dafür rutscht Beatrices jüngere Schwester Eugenie (34) auf Platz 12. Diese zelebrierte die Ankunft ihrer neuen Nichte, indem sie «Willkommen Baby Girl» zusammen mit einem Foto von Mapelli Mozzi in ihre Instagram-Story postete, wo Baby Athena eingewickelt in eine rosa Decke zu sehen ist.