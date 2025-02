Der Ehemann von Prinzessin Beatrice ist ein hohes Tier

In Royal-Kreisen kennt man ihn als den Mann an der Seite von Prinzessin Beatrice von York. Was viele nicht wissen: Eduardo Mapelli Mozzi ist in der High Society ein allseits bekannter Name.

Bei vielen Fans gelten sie als Lieblinge unter den britischen Royals: Prinzessin Beatrice von York und ihr Mann Eduardo «Edo» Mapelli Mozzi.

Edoardo Mapelli Mozzi ist erfolgreicher Luxusimmobilienentwickler

Sein Unternehmen Banda Property ist bekannt für ästhetische und funktionale Luxusimmobilien

Prinzessin Beatrice (36) von York hat in ihm die grosse Liebe gefunden: Edoardo «Edo» Mapelli Mozzi (41). Die beiden haben sich jung lieben gelernt, im September 2019 ihre Verlobung bekannt gegeben und sich im Jahr darauf die ewige Liebe geschworen. Erst im Januar wurde ihr Glück erneut mit der Geburt ihrer zweiten Tochter Athena gekrönt. Was viele nicht wissen: Prinzessin Beatrice hat sich mit Edo, wie er liebevoll genannt wird, einen grossen Fisch geangelt. In seiner Branche gehört er zu den Allerbesten.

Luxus ist genau sein Ding

In der High Society war er schon vor seiner Zeit mit Prinzessin Beatrice ein bekanntes Gesicht. Den Platz unter den Schönen und Reichen hatte sich Mapelli Mozzi mit gerade Mal 23 Jahren zugesichert, als er als Experte für Luxusimmobilien und Innenarchitektur das Unternehmen Banda Property gegründet hat. Wie «Gala» schreibt, betreibt das Unternehmen neben dem Hauptsitz in London Niederlassungen in Metropolen wie Australien, Los Angeles, New York und New Delhi.

Das Unternehmen strebt danach, Immobilien zu erschaffen, die sowohl ästhetisch ansprechend als auch funktional sind. Mapelli Mozzis Designstil zeichnet sich durch die Verwendung von Marmor und eleganten Naturtönen aus. In einem Interview mit dem «Telegraph» erklärte er: «Ich kaufe nur wenige Dinge und achte auf Authentizität und Qualität.»

Sein Erfolg spiegelt sich auch in der Anerkennung der Branche wider. Die renommierte Zeitschrift «Vogue Living» kürte ihn 2020 zu einem der angesagtesten Immobilienentwickler und Design-Stars. Auf Instagram folgen Banda Property 236'000 Fans, die von den modernen und eleganten Interiordesigns begeistert sind.

Seine berufliche Eigenständigkeit ist Mapelli Mozzi wichtig

Privat leben Mapelli Mozzi und seine Familie seit 2022 in einem Haus in Cotswolds, einer Nobelgegend westlich von Oxford. Neben seinen Töchtern mit der Prinzessin von York, Sienna (3) und Athena, hat er einen Sohn aus einer früheren Beziehung namens Christopher «Wolfie».

Trotz seiner royalen Verbindungen legt Mapelli Mozzi grossen Wert auf seine berufliche Eigenständigkeit. Mapelli Mozzis Vision, mit Banda Property eine Instanz im Bereich der Luxusimmobilien zu schaffen, scheint aufgegangen zu sein. Sein Erfolg unterstreicht seine Position als führender Experte in der Branche und festigt seinen Ruf weit über die Grenzen der britischen Königsfamilie hinaus.