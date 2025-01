1/6 Hat Prinz William genug vom royalen Leben? Foto: imago/i Images

Auf einen Blick Prinz William besucht Naturemetrics, ein Umwelttechnologie-Unternehmen und Earthshot-Preis-Finalist

Der Prinz extrahiert DNA einer Erdbeere im Labor mit einem Biomedizin-Studenten

Silja Anders Redaktorin People

Der Earthshot Prize, den Prinz William (42) jedes Jahr verleiht, geht an Personen und Unternehmen, die aussergewöhnliche Arbeit im Rahmen des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit leisten.

Im Finale stand im vergangenen Jahr das Unternehmen Naturemetrics, ein «globales Technologieunternehmen, das eine End-to-End-Lösung für die Überwachung der Natur und die Berichterstattung über deren Auswirkungen anbietet», wie es auf der Webseite der Firma heisst. Naturemetrics wurden in der Kategorie «Protect & Restore Nature» nominiert. Gewonnen hat damals allerdings die Altyn-Dala-Conservation-Initiative.

Der Prinz im Labor

Prinz William wollte den Finalisten des letzten Jahres nun einen Besuch abstatten und schauen, was sich bei Naturemetrics so alles getan hat. Er warf sich also in einen Laborkittel und wurde selbst zum Biomediziner.

Gemeinsam mit einem Studenten, der sich auf Instagram «Big Manny» nennt, extrahierte der Prinz die DNA einer Erdbeere. Wie in einem guten Influencer-Video zeigten sie beiden Schritt für Schritt, wie sie vorgehen, um das entsprechende Ergebnis zu erreichen. «Big Manny» hat laut seinem Instagram-Profil einen Bachelor und einen Master in Biomedizin – er ist also vom Fach und weiss, wovon er redet. Im Video erklärt der Biomediziner, welche Gegenstände und Chemikalien die beiden brauchen, um am Ende die DNA der Erdbeere herausziehen zu können.

Prinz William stellt sich als Labor-Assistent ziemlich gut an und scheint begeistert vom Ergebnis zu sein. Falls es also mit dem König-Sein nichts werden sollte, könnte er immer noch umsatteln. Die Unterstützung von Naturemetrics und «Big Manny» hätte er sicher.