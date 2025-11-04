Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen äussert sich erstmals zum Drama um Marius Borg Høiby. Die 21-Jährige bricht damit ihr Schweigen um die Strafanklage gegen ihren Halbbruder und die damit verbundene schwierige Familiensituation.

Marius Borg Høiby steht vor Gericht wegen häuslicher Gewalt und Vergewaltigung

Prinzessin studiert in Sydney und steht an zweiter Stelle der Thronfolge

Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen (21) hat ihr Studium im australischen Sydney begonnen. Es wirkt, als habe die junge Frau nicht weit genug weg vom Drama um ihren Halbbruder Marius Borg Høiby (28) kommen können, und ging daher ans andere Ende der Welt.

Marius Borg Høiby muss ab dem 3. Februar 2026 in einem Strafprozess vor Gericht. Ihm wird häusliche Gewalt und Vergewaltigung in mehreren Fällen vorgeworfen. Marius wurde im August 2024 verhaftet und im September und November des vergangenen Jahres erneut festgenommen. Er bestreitet die schwerwiegendsten Vorwürfe. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu zehn Jahre Haft.

Prinzessin bricht ihr Schweigen

In einem Interview mit dem norwegischen Sender NRK sprach die 21-jährige Prinzessin offen über die Lage: «Natürlich ist es schwierig. Sowohl für uns, die wir drumherum sind, für mich als Schwester und für Mama und Papa. Und natürlich für alle, die von dem Fall betroffen sind.» Auf die Frage, wie es sei, in dieser Situation weit weg zu sein, antwortete die Tochter von Kronprinz Haakon von Norwegen (52) und Kronprinzessin Mette-Marit (52). zurückhaltend: «Ja, das ist es. Ich weiss nicht, ob ich darauf viel mehr eingehen möchte.»

Ingrid Alexandra geniesst ihr Leben in Sydney

Die Prinzessin, die derzeit in Sydney Politische Ökonomie und Internationale Beziehungen studiert, sieht ihre Ausbildung als relevant für ihre zukünftige Rolle an. «Ich denke, es ist wichtig, ein grundlegendes Verständnis des politischen Systems, der internationalen Beziehungen und der Funktionsweise der Dinge zu haben», erklärte sie gegenüber NRK.

Ingrid Alexandra, die in der norwegischen Thronfolge an zweiter Stelle steht, sprach auch über ihr Leben in Sydney und ihre Erfahrungen mit der ausländischen Presse. «Ich hatte das unglaubliche Glück, in Norwegen und von der norwegischen Presse so viele Jahre lang so abgeschirmt worden zu sein», sagte sie. «Ich habe hier einige Paparazzi erlebt, es gab Situationen, die vielleicht ein wenig unangenehm erscheinen mögen, aber glücklicherweise hat sich das mit der Zeit sehr beruhigt.»