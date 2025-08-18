Lange konnte sich Marius Borg Høiby, Sohn von norwegens Kronprinzessin Mette-Marit vor Konsequenzen seines Handelns drücken. Dabei wiegen die Vorwürfe schwer: Mehrfache Vergewaltigung und sexuelle Nötigung soll er begangen haben. Nun erhebgt der Staatsanwalt Anklage.

Die norwegische Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen Marius Borg Høiby (28), den Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (51), erhoben. Darüber informierte am Montag, 18. August 2025, der leitende Staatsanwalt Sturla Henriksbø.

19 Straftaten werden Marius Borg Høiby zur Last gelegt. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu zehn Jahre Haft. Høibys Verteidiger, Petar Sekulic, erklärte gegenüber dem norwegischen Rundfunk NRK: «Er bekennt sich im Wesentlichen nicht schuldig. Soweit man etwas hervorheben muss, sind es diese Vergewaltigungsvorwürfe, die er aufs Schärfste zurückweist. Dabei handelt es sich um drei Fälle sogenannter Schlafvergewaltigungen. Diese weist er vollständig zurück.»

Die Liste der Anklagepunkte gegen Marius Borg Høiby

Vergewaltigung mit Geschlechtsverkehr

Vergewaltigung ohne Geschlechtsverkehr (2x)

Sexuell anstössigen Verhaltens (4x)

Misshandlung in engen Beziehungen

Körperverletzung (2x)

Sachbeschädigung

Bedrohung

Verstösse gegen ein Kontaktverbot (5x)

Beleidigung eines Polizisten

Verstösse gegen das Strassenverkehrsgesetz (5x)

Die Vorwürfe wurden immer heftiger

Die Ermittlungen gegen Høiby laufen bereits seit über einem Jahr. Ursprünglich wurden Vorwürfe häuslicher Gewalt gegen ihn erhoben. Er räumte damals ein, unter Alkohol- und Kokaineinfluss gewalttätig gegenüber seiner damaligen Partnerin geworden zu sein. Im Laufe der Untersuchungen weitete die Polizei die Anschuldigungen aus. Neben den Sexualdelikten wird Høiby auch Misshandlung in engen Beziehungen, Sachbeschädigung, Bedrohung und Verstösse gegen das Strassenverkehrsgesetz vorgeworfen.

Die Osloer Polizei hatte bereits im Sommer eine Anklageerhebung empfohlen, nachdem sie Høiby als kooperativ während der Ermittlungen beschrieben hatte. Gleichzeitig wurden nach einjährigen Untersuchungen mehrere Fälle eingestellt.