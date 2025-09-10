Lange war spekuliert worden, jetzt scheint in Grossbritannien klar zu sein, dass Prinz Harry in diesen Minuten auf seinen Vater, König Charles III. trifft. Es ist das erste Mal seit über einem Jahr.

1/5 Tatsächlich: Wie britische Medien berichten, ist Prinz Harry heute nach langer Zeit wieder auf seinen Vater, König Charles III., getroffen. Foto: Getty Images

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Prinz Harry (40) und König Charles III. (76) haben sich nach langer Zeit der Entfremdung wieder getroffen, wie britische Medien übereinstimmend berichten. Der Herzog von Sussex, der sich derzeit auf einer Reise in Grossbritannien befindet, traf vor wenigen Minuten im Clarence House ein. Laut dem «Mirror» kam König Charles III. um 15.45 Uhr (Ortszeit) in der königlichen Residenz an, nachdem er früher am Tag aus der Sommerresidenz im schottischen Balmoral eingeflogen war. Harry traf mehr als eine Stunde später, um 17.20 Uhr, ein. Das letzte Mal sahen sich Vater und Sohn, als König Charles III. im Februar 2024 seine Krebsdiagnose öffentlich machte. Berichten verschiedener britischer Medien zufolge, soll das Vater-Sohn-Gespann sich zum Teetrinken zusammengesetzt haben. Nach 55 Minuten sei das Treffen auch schon wieder vorbei gewesen. Ob sie einer Versöhnung nun einen Schritt näher gekommen sind, ist bisher nicht bekannt.

Das private Treffen fand nach monatelangen Spekulationen über eine mögliche Versöhnung statt. Vor seiner Ankunft im Clarence House nahm Harry an den jährlichen «WellChild»-Awards teil und besuchte Veranstaltungen in Nottingham und am Imperial College London. Bei seiner Abreise von einem Event in White City sagte er zu den Anwesenden, er sei «sehr spät dran». Offenbar soll auch Herzogin Sophie (60), die Schwägerin von König Charles III., beim Treffen dabei sein.

2:07 Angebliches Friedensangebot: «Ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten»

«Einige Mitglieder werden mir vielleicht nie verzeihen»

Die Beziehung zwischen Vater und Sohn ist seit Jahren angespannt, insbesondere seit Harry und seine Frau Meghan 2020 ihre königlichen Pflichten aufgaben und nach Kalifornien zogen. Seitdem haben die Sussexes in verschiedenen öffentlichen Auftritten Kritik an der königlichen Familie geäussert. In einem BBC-Interview im vergangenen Mai äusserte Harry den Wunsch, sich angesichts der Krebsdiagnose seines Vaters mit ihm zu versöhnen. Er räumte jedoch ein: «Einige Mitglieder meiner Familie werden mir vielleicht nie verzeihen.»

2:07 Angebliches Friedensangebot: «Ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten»

Gerüchte über eine mögliche Annäherung kamen im Juli auf, als hochrangige Mitarbeiter beider Parteien bei einem Treffen in London gesichtet wurden. Die Spekulationen verstärkten sich, als bekannt wurde, dass Harrys Besuch mit dem dritten Todestag von Königin Elizabeth II. (†96) zusammenfallen würde. Trotz des Treffens mit seinem Vater schreiben britische Medien weiter, dass Harry während seines Aufenthalts in Grossbritannien weder seinen Bruder Prinz William noch andere Mitglieder der königlichen Familie getroffen hat.