Eines Tages wird Prinz William den Thron besteigen. Laut Insidern will der zukünftige König seinen Bruder bei der Krönung nicht dabei haben. Immerhin: Den Prinzentitel soll sein verlorener Bruder behalten dürfen.

Prinz William will Bruder Harry nicht an seiner Krönung

1/5 Hier war alles noch in Ordnung: Prinz William und Prinz Harry mit ihren Ehefrauen Herzogin Meghan und Prinzessin Kate 2018 auf dem Balkon vom Buckingham Palast in London. Foto: imago/APress

Darum gehts Prinz Harry wird möglicherweise nicht an Prinz Williams zukünftiger Krönung teilnehmen

Spannungen verschärften sich nach Harrys BBC-Interview über die königliche Familie

Seit etwa zwei Jahren haben die Brüder nicht mehr miteinander gesprochen

Die Beziehung zwischen Prinz William (42) und Prinz Harry (40) ist schlecht. So schlecht, dass es laut Insidern unwahrscheinlich ist, dass Prinz Harry eines Tages an der Krönung seines Bruders zum König teilnehmen wird.

Seit etwa zwei Jahren haben die Brüder nicht mehr miteinander gesprochen. Eine Quelle äussert gegenüber «Page Six», dass sie daran zweifle, dass Harry zur Krönung von seinem älteren Bruder William eingeladen sein wird.

Harrys kritische Aussage über König Charles

Die Spannungen zwischen den Brüdern verschärften sich jüngst nach einem Interview der BBC mit Harry. Darin behauptete er, sein Vater König Charles (76) spreche nicht mehr mit ihm. Ein Insider kommentierte: «Ich denke, es ist vorbei ... Ich glaube nicht, dass es davon noch ein Zurück gibt.»

Trotz der Unstimmigkeiten betonen Quellen aus dem Umfeld der Sussexes, Harry sei an einer Versöhnung interessiert. In einem BBC-Gespräch sagte er: «Ich würde mich über eine Versöhnung mit meiner Familie freuen. Es hat keinen Sinn, weiter zu kämpfen, das Leben ist kostbar.»

Den Prinzentitel soll Harry behalten können

Der royale Experte Hugo Vickers (73) meinte gegenüber «Page Six», William sollte seinen Bruder theoretisch zur Krönung einladen. Er fügte jedoch hinzu: «Aber ganz ehrlich, er kann tun, was er will. Es ist nicht in Stein gemeisselt.»

Trotz Gerüchten über eine mögliche Aberkennung der königlichen Titel von Prinz Harry und Herzogin Meghan (43), hält Vickers dies für unwahrscheinlich: «William wird ihnen ihre Titel nicht entziehen, das wirkt rachsüchtig.» Eine weitere Quelle stimmte zu und erklärte, die Titel seien ohnehin «irrelevant und bedeutungslos» geworden.

Niederlage vor Gericht

Die Spannungen wurden durch Harrys kürzliche Niederlage vor einem Berufungsgericht verstärkt. Er hatte gegen die Entscheidung geklagt, ihm den öffentlich finanzierten Sicherheitsdienst zu entziehen. Nach dem Urteil äusserte er gegenüber der BBC Bedenken, seine Familie unter den aktuellen Umständen nach Grossbritannien zu bringen.

Obwohl Harry bei grösseren royalen Veranstaltungen umfassender Schutz gewährt wird, deutet eine Quelle an, die königliche Familie «wird ihn dort nicht haben wollen».