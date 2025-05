Prinz Harry wurde von einer Überwachungskamera gefilmt, wie er in London offenbar ziemlich verwirrt nach dem Haus eines Freundes suchte. Der Herzog von Sussex klingelte versehentlich an einer falsche Tür, bevor er das richtige Haus fand.

1/6 Eine Überwachungskamera filmte Prinz Harry, wie er in London an der falschen Tür klingelte. Foto: Ring

Prinz William plant angeblich, Harry und Meghan königliche Titel zu entziehen

Prinz Harry (40) wurde kürzlich in London von einer Ring-Kamera aufgenommen, wie US-Webseite «The Daily Beast» berichtet. Der Herzog von Sussex schien auf der Suche nach dem Haus eines Freundes zu sein und läutete dabei versehentlich an der falschen Tür.

Die Aufnahmen, die von einer Türklingel mit integrierter Überwachungskamera gemacht wurden, zeigen Harry in einem blauen Anzug mit weissem Hemd und Pullover. Er wirkt etwas verwirrt, während er mit dem Handy am Ohr vor einer typischen viktorianischen Reihenhauszeile im Londoner Stadtteil Hammersmith & Fulham steht. Nach kurzer Irritation gab es für den Sussex ein Happy End und er fand den Hauseingang seines Freundes.

Harry reiste alleine nach London

Harrys Besuch in London stand im Zusammenhang mit seinem Gerichtsverfahren um Polizeischutz in Grossbritannien. Nachdem er den Fall verloren hatte, gab er der BBC ein kontroverses Interview, in dem er seinen Vater König Charles für die Reduzierung seiner Sicherheitsmassnahmen verantwortlich machte.

Während Harry allein nach England reiste, blieb seine Frau Herzogin Meghan (43) mit den beiden Kindern Archie (6) und Lilibet (3) in Kalifornien. Trotz Harrys geäussertem Wunsch nach Versöhnung deuten Insider-Berichte darauf hin, dass sich die Beziehungen weiter verschlechtert haben. So plant Prinz William angeblich, Harry und Meghan ihre königlichen Titel zu entziehen, sobald er den Thron besteigt.