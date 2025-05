Mit einem Foto und einer emotionalen Nachricht zeigt Herzogin Meghan, wie stolz sie auf ihren Sohn Archie ist. An seinem sechsten Geburtstag präsentiert sie ihn auf einem Bild, auf dem der Junge so wirkt, als ob er einen Heiligenschein hat.

Immer wieder sprechen Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) darüber, wie stolz sie auf ihre Kinder Archie (6) und Lilibet (3) sind. An seinem sechsten Geburtstag, den der kleine Archie am heutigen 6. Mai feiert, hat die Herzogin auf ihrem Instagram-Account auch ein Foto veröffentlicht, zu dem sie von ihrem Sohn schwärmt.

Das Foto, das Meghan geteilt hat, zeigt Archie dabei, wie er aufs Meer hinausblickt. Sein Kopf verdeckt zu einem Grossteil die untergehende Sonne im Hintergrund. Das Ganze wirkt, als ob um sein Haupt ein Heiligenschein zu sehen ist. Passend dazu schreibt sie: «Unser Sohn. Unsere Sonne.»

Meghan wünscht ihm alles Gute an seinem Ehrentag und bedankt sich: «Vielen Dank für all die Liebe, Gebete und herzlichen Glückwünsche für unseren süssen Jungen. Er ist schon sechs! Wo ist nur die Zeit geblieben?»

Geburtstag ohne Papa Harry?

Vielleicht auch, weil Papa Harry Medienberichten zufolge am Dienstag zumindest teils nicht anwesend sein kann, hat die kleine Familie schon am Wochenende gefeiert. Das deutet Meghan mit ihren abschliessenden Worten an. «Danke, dass ihr seinen Geburtstag zu etwas ganz Besonderem gemacht habt», schreibt sie an alle gerichtet, «die letztes Wochenende mit uns auf seiner Party gefeiert haben.»

Kürzlich hatte das US-Magazin «People» berichtet, dass Harry am 6. Mai zu einem wichtigen Termin in Las Vegas erwartet wird. In Zusammenarbeit mit dem «Diana Award» wolle er eine neue Jugendinitiative ins Leben rufen und daher unter anderem an einer Podiumsdiskussion teilnehmen.



Es wäre nicht das erste Mal, dass Archie seinen Geburtstag nicht mit seinem Papa verbringen kann. Im Jahr 2023 war der Royal anlässlich der Krönung seines Vaters, König Charles III. (76), nach Grossbritannien gereist. Damals soll er aber direkt nach der Zeremonie zum Flughafen gedüst sein, um möglichst schnell wieder bei seiner Familie sein zu können. Auch im Jahr zuvor soll er laut Medienberichten nicht den ganzen Tag bei Archie gewesen sein. Harry habe damals an einem Polospiel teilgenommen.

Immer mehr Bilder der Kinder

Seit Herzogin Meghan zu Beginn dieses Jahres wieder auf Instagram aktiv ist, gibt es beinahe regelmässig Bilder der beiden Sussex-Kinder zu sehen – allerdings ist das Gesicht dabei nie zu erkennen. Anders in ihrer Netflix-Doku «Harry & Meghan» von 2022, in der private Aufnahmen der kleinen Rotschöpfe gezeigt wurden, auf denen sie auch klar von vorne ersichtlich waren.

Offizielle Bilder von Archie und Lilibet, auf denen sie klar zu erkennen sind, gibt es lediglich eine Handvoll. So beispielsweise jenes, welches anlässlich des ersten Geburtstags der Prinzessin am 4. Juni 2022 veröffentlicht wurde.