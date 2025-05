1/5 Prinz Harry hat in seinem neusten Interview mit der BBC gesagt, dass er eine Versöhnung mit der seiner royalen Familie schön fände. Foto: imago/UPI Photo / HUGO PHILPOTT

Prinz Harry zeigte sich nach seiner Niederlage vor Gericht bezüglich seines Sicherheitsschutzes im Vereinigten Königreich versöhnlich gegenüber seiner Familie. Ein Insider verrät, was sein Vater, König Charles III., über Prinz Harrys Aussagen denkt.

Nach seiner abgeschmetterten Klage gegen die Herabstufung seiner Sicherheitsmassnahmen nach seinem Ausscheiden als aktives Mitglied der königlichen Familie beschuldigte Prinz Harry (40) in einem Interview mit der BBC am 2. Mai das Königshaus, den Beschluss, seine Sicherheit zu reduzieren, beeinflusst zu haben und dass die Entscheidung von 2020, seinen Sicherheitsstatus zu ändern, ihn «jeden einzelnen Tag» belaste. Kurz darauf meldete sich der Palast zu Wort.

Als Reaktion auf das Urteil und das Interview sagte ein Sprecher des Buckingham Palastes laut «Mirror», das Gericht habe die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen mehrmals begutachtet: «Alle diese Fragen wurden von den Gerichten wiederholt und sorgfältig geprüft, wobei sie jedes Mal zu demselben Ergebnis kamen.»

König Charles III. ist hässig

Nach Prinz Harrys brisanten Aussagen im Interview mit der BBC ist die Stimmung im Palast wohl angespannt. Berichten zufolge ist König Charles III. (76) «frustriert und verärgert» über Prinz Harrys öffentliche Behauptung, dass der König «nicht mit ihm sprechen werde». Aus königlichen Kreisen wurde ausserdem britischen Medien zufolge verlautet, dass es verfassungswidrig gewesen wäre, hätte sich der König in die Angelegenheit eingemischt.

«Was ihn auf persönlicher Ebene frustriert und verärgert hat, ist die Missachtung dieses Prinzips durch den Herzog», sagt ein Insider gegenüber «The Sun» und fügt an: «Und dass seine Anhänger suggerieren, sein Vater kümmere sich nicht um seine Familie oder sollte eingreifen.» Weiter sei er besorgt darüber, dass die Regierung Ressourcen und Kosten aufwenden musste, um ihre Position zu verteidigen.

Harry wünscht sich Versöhnung, aber Rückkehr nach England ausgeschlossen

Besonders besorgt äusserte sich der Prinz in dem Interview über die Sicherheit seiner Frau Meghan (43) und der gemeinsamen zwei Kinder. «Ich kann mir keine Welt vorstellen, in der ich meine Frau und Kinder unter diesen Umständen nach Grossbritannien zurückbringen würde», hatte er gegenüber «BBC News» betont, kurz nach seiner Niederlage vor einem Londoner Berufungsgericht. Dennoch ziehe es ihn zurück zu seiner Familie: «Ich würde eine Versöhnung mit meiner Familie lieben. Es hat keinen Sinn, weiterzukämpfen, das Leben ist kostbar.» Gleichzeitig liess der Herzog von Sussex durchblicken, dass die Zeit für eine Versöhnung drängt: «Ich weiss nicht, wie viel Zeit meinem Vater noch bleibt», erinnerte er an die Krebsdiagnose von König Charles III.

Über das Verhältnis zu seinem Vater sagte Harry, der Monarch spreche nicht mit ihm «wegen dieser Sicherheitsgeschichte». Auf die Frage, ob er den König gebeten habe, in dem Sicherheitsstreit zu vermitteln, antwortete der Prinz: «Ich habe ihn nie gebeten, einzugreifen – ich habe ihn gebeten, aus dem Weg zu gehen und die Experten ihre Arbeit machen zu lassen.»

Charles kündigt gleichzeitig Kanada-Reise an

In all dem Trubel kündigte König Charles eine Reise nach Kanada mit Ehefrau Camilla (77) an. Das Königspaar werde am 26. und 27. Mai Ottawa besuchen, heisst es auf der offiziellen Webseite des Buckingham-Palasts am Freitag: «Der König und die Königin werden an der Eröffnungszeremonie des Parlaments von Kanada in Ottawa teilnehmen.»