Emotionaler Moment im Europa-Park: Fürst Albert II. und Roland Mack feiern die Eröffnung des «Place Grimaldi de Monaco». Mit dabei: Fürstin Charlène, die mit Charme und Leichtigkeit alle in ihren Bann zieht. Und ihre Zwillinge, die auf die Achterbahn gehen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Fürst Albert II. eröffnet mit Familie neuen Monaco-Bereich im Europa-Park

Fürstin Charlène begeistert mit Charme, Selfies und Nähe zu Gästen

Europa-Park-Inhaber enthüllt «Place Grimaldi de Monaco» als symbolischen Moment

Royale Premiere im Europa-Park! Fürst Albert II. (68) eröffnet am Montag den neuen Themenbereich Monaco – gemeinsam mit seiner Familie: Gattin Fürstin Charlène (48), den elfjährigen Zwillingen Gabriella und Jacques sowie seiner Schwester Prinzessin Stéphanie (61). Während Albert mit einer fast perfekten Rede auf Deutsch beeindruckt, punktet seine Frau mit Charme und Nahbarkeit.

Die Fürstin wirkt gelöst, lacht, plaudert mit geladenen Gästen – und nimmt sich spontan Zeit für Blick, inklusive Selfie. Ein Moment mit Seltenheitswert. Das Gespräch entsteht ungeplant nach dem Essen, als sie kurz alleine steht und sich offen zeigt – sonst hätte die Security, die alles mit Argusaugen beobachtet, sofort eingegriffen.

Premiere für die Fürstin

Sie verrät: «Es ist mein erstes Mal im Europa-Park, und ich bin tief beeindruckt. Meine Kinder haben den Tag ihres Lebens. Endlich sind sie gross genug für die Achterbahn», sagt sie lachend. Besonders fasziniert zeigt sie sich von der Grösse der Anlage und der Liebe zum Detail.

Die beiden Mini-Royals stehen während der Reden von Europa-Park-Inhaber Roland Mack (76) und Fürst Albert ruhig und geduldig daneben. Wie eine Insiderin verrät, seien die Geschwister nach einem intensiven Morgen auf den Bahnen recht müde – und gleichzeitig «geflasht» von ihren Eindrücken.

Schon kurz nach der Ankunft am Morgen seien Gabriella und Jacques direkt zu den Bahnen gegangen. «Sie sind total begeistert.» Später schauen sie im Kino einen Film, während im kleinen Kreis ihre Eltern mit der Familie Mack dinieren. Fürstin Charlène bleibt dabei ganz Mama: Sie erkundigt sich immer wieder beim Sicherheitsdienst nach dem Wohl ihrer Kinder.

Auch familiär entstehen rührende Szenen: Charlène und Schwägerin Stéphanie lachen viel und spazieren nach dem Essen Hand in Hand durch den abgesperrten Bereich – Fotografieren ist dabei nicht erlaubt.

Ein Kuss von Charlène

Fürst Albert richtet in seiner Rede den Blick auf die besondere Verbindung zwischen Monaco und dem Erlebnispark im deutschen Rust. Er spricht von einer langjährigen Freundschaft mit der Familie Mack und davon, wie wichtig es sei, Grenzen zu überwinden, statt neue zu ziehen. Gleichzeitig betont er das Engagement Monacos für den Schutz der Ozeane.

Auch Europa-Park-Inhaber Roland Mack (76) setzt einen eigenen Akzent: Mit der Enthüllung des «Place Grimaldi de Monaco» sorgt er für einen symbolischen Moment, der die Verbindung zwischen dem Park und dem Fürstentum sichtbar macht. Die gegenseitige Wertschätzung ist spürbar. Roland Mack und Fürst Albert kennen und schätzen sich seit Jahrzehnten.

Voller Emotionen und sichtlich gut gelaunt ist auch Musiker und «Let's Dance»-Star Ross Antony (52). Er gewinnt am Roulettetisch Tickets für den Grand Prix von Monaco – überreicht von der Fürstin. Kurz danach sagt er zu Blick: «Charlène hat mich geküsst, ich werde mich nie mehr waschen.»

Er schwärmt weiter über die ehemalige Profischwimmerin aus Südafrika: «Sie wirkt angekommen. Ich bin fasziniert von ihrer Grazie und Eleganz.» So wird die offizielle Eröffnung des neuen Themenbereichs Monaco zur perfekten Bühne für grosse Emotionen, royale Nähe – und eine Fürstin, die mit überraschender Leichtigkeit alle begeistert.