Fürstin Charlène von Monaco definiert ihre Rolle neu: Die Fürstin beeindruckt mit klarer Linie und starker Präsenz. Ihr Wandel sorgt für Aufsehen – und stellt das Machtgefüge des Palasts auf die Probe. Im Fokus steht dabei auch ihre Tochter Gabriella.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Fürstin Charlène plant Einfluss im Fürstenhaus Monaco, Spannungen mit Fürst Albert

Tochter Gabriella wird bewusst in den Vordergrund gerückt, obwohl Jacques Thronfolger ist

Gabriella als Erstgeborene: Zwei Minuten älter als ihr Zwillingsbruder

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

In Monaco brodelt es gewaltig – und im Zentrum steht einmal mehr Fürstin Charlène (48). Die ehemalige Profischwimmerin wirkt heute so präsent, kontrolliert und selbstbewusst wie nie zuvor. Genau das sorgt im Palast für Spannungen. Denn die gebürtige Südafrikanerin verfolgt gemäss Insidern einen klaren Plan. Einen, der ihrem Ehemann Fürst Albert II. (68) überhaupt nicht gefallen soll.

Hinter den dicken Palastmauern soll Charlène immer stärker versuchen, Einfluss auf die Zukunft des Fürstenhauses zu nehmen – und dabei vor allem Tochter Gabriella (11) gezielt in Szene setzen. Im Fürstentum wird deshalb bereits über einen stillen Machtwechsel spekuliert.

Begeisterung und Gerüchte

Offiziell gilt Sohn Jacques (11) als Thronfolger. Doch immer häufiger fällt auf: Ausgerechnet Gabriella stiehlt ihrem Bruder die Show. Die kleine Prinzessin wirkt lebhaft, spontan und charmant frech. Bei öffentlichen Auftritten zieht sie die Blicke regelmässig auf sich. Während Jacques geschniegelt und diszipliniert wie der perfekte Mini-Fürst wirkt, begeistert Gabriella mit Natürlichkeit und Charisma.

Charlène rückt ihre Tochter immer stärker ins Rampenlicht – nicht laut oder skandalös, sondern über Bilder, Präsenz und perfekte Familieninszenierung. Kein Zufall also, dass Mutter und Tochter beim Besuch von Papst Leo XIV. (70) Ende März im abgestimmten Weiss-Look auftraten – fast wie ein royales Power-Duo. Bilder, die in Monaco nicht nur für Begeisterung, sondern auch für heftigen Gesprächsstoff sorgten.

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«Gabriella ist sehr neugierig und voller Energie, Jacques ist ruhiger und beobachtender», heisst es aus Charlènes Umfeld. Die Fürstin soll die unterschiedlichen Charaktere ihrer Kinder bewusst fördern – und vor allem Gabriellas starke Ausstrahlung gezielt unterstützen.

Thronfolge soll so bleiben

Für viele Palastbeobachter passt das perfekt zu Charlènes angeblichem Plan, das Fürstenhaus moderner, weiblicher und emotionaler wirken zu lassen. Und dabei könnte die kleine Gabriella künftig eine grössere Rolle spielen als bisher angenommen.

Das bleibt nicht ohne Reibung. Denn während Charlène auf moderne Familienbilder und emotionale Nähe setzt, gilt Fürst Albert als Bewahrer der traditionellen Palastordnung. Nach aussen zeigt sich das Paar zwar harmonisch – hinter den Kulissen sollen die Vorstellungen über die Zukunft der Grimaldis jedoch deutlich auseinandergehen.

Denn eines ist klar: Albert setzt weiterhin auf die klassische männliche Thronfolge – obwohl Gabriella eigentlich die Erstgeborene der Zwillinge ist. Ihr Bruder Jacques kam zwei Minuten später zur Welt.