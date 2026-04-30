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Mordanklage gegen Musiker
Rapper D4vd soll 14-Jährige mit Kettensäge zerstückelt haben

Rapper David Burke alias D4vd steht unter Mordverdacht: Er soll eine 14-Jährige getötet haben, um den Missbrauch des Mädchens zu vertuschen. Die Leiche wurde Monate später in seinem Auto gefunden.
Publiziert: vor 18 Minuten
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Rapper D4vd bei einer Anhörung vor Gericht in Los Angeles.
Foto: AP

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • US-Rapper D4vd soll 14-Jährige in seinem Haus in den Hollywood Hills ermordet haben
  • Der Musiker bestellte nach der Tat Schaufel und zwei Kettensägen
  • Das Opfer wurde im September 2025 im Tesla des Rappers gefunden
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Gabriel KnupferRedaktor News

David Anthony Burke (21), wie Rapper D4vd bürgerlich heisst, soll die 14-jährige Celeste R. getötet haben. Nun wurden neue Details zum grausigen Mordfall bekannt, wie die «New York Post» berichtet.

Laut Ermittlern hatte Burke eine sexuelle Beziehung mit der Minderjährigen. Mit dem Mord habe er R. als Zeugin aus dem Weg räumen wollen. Burke habe befürchtet, Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen könnten seine Musikkarriere ruinieren.

Kettensägen auf Amazon bestellt

Am 23. April 2025 liess Burke sein Opfer laut den Unterlagen der Ermittler aus ihrem Elternhaus mit dem Fahrdienst Uber zu seinem Haus in den Hollywood Hills bringen. Dort habe er sie erstochen und verbluten lassen.

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In den Tagen darauf bestellte der Rapper unter anderem eine Schaufel und zwei Kettensägen bei Amazon. Burke soll R.s linken Ringfinger und kleinen Finger amputiert haben, weil ihr Ringfinger eine Tätowierung mit seinem Namen trug. Die Finger wurden laut den Unterlagen nie gefunden.

Die Leiche des Mädchens war im vergangenen September im Tesla des Rappers entdeckt worden. Burke hat sich in allen Anklagepunkten für nicht schuldig erklärt. Bei einer Verurteilung drohen dem Musiker die Todesstrafe oder lebenslange Haft ohne die Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung.

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