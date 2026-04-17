US-Sänger D4vd (21) wurde in Los Angeles wegen Mordverdachts festgenommen. Die Leiche der 15-jährigen Celeste Rivas lag Monate in seinem Tesla. Der Musiker sitzt ohne Kaution in Haft.

In seinem Tesla lag die verweste Leiche einer Jugendlichen

Guido Felder Ausland-Redaktor

Der US-Sänger D4vd ist wegen Mordverdachts festgenommen worden. Der 21-Jährige, bürgerlich David Anthony Burke, soll die 15-jährige Celeste Rivas getötet haben. Ihre Leiche wurde im Kofferraum seines Tesla entdeckt – laut Ermittlern lag sie dort offenbar über Monate.

Wie die Polizei von Los Angeles mitteilte, sitzt der Musiker derzeit ohne Möglichkeit auf Kaution in Haft. Die Ermittler wollen den Fall am Montag der Staatsanwaltschaft übergeben, die über eine formelle Anklage entscheiden wird. Aus dem Umfeld des Sängers gibt es bislang keine Stellungnahme.

Im vergangenen Jahr hatten Mitarbeiter eines Aschleppunternehmens in Hollywood einen starken Verwesungsgeruch aus einem beschlagnahmten Tesla wahrgenommen. Bei der Durchsuchung fanden die Ermittler im Kofferraum eine Tasche mit menschlichen Überresten.

D4vd gilt als Shootingstar. Seine Hits «Here With Me» und «Romantic Homicide» wurden jeweils über eine Milliarde Mal gestreamt.