Schockierende Entdeckung in Hollywood: In einem auf Musiker D4vd registrierten Tesla wurde eine zerstückelte Leiche gefunden. Die Polizei ermittelt die Todesumstände, während der 20-jährige Shootingstar seine Tournee fortsetzt.

Die Identität des Opfers ist unklar

Schockierender Fund in Hollywood: In einem Tesla sind menschliche Überreste entdeckt worden. Das Fahrzeug ist auf den aufstrebenden Sänger D4vd (20) registriert, wie «TMZ» berichtet. Die Polizei hat gemäss der Onlineplattform eine Untersuchung eingeleitet, während der junge Künstler seine Tournee fortsetzt.

Laut Angaben des LAPD wurden Beamte am Montag alarmiert, nachdem Mitarbeiter eines Abschleppunternehmens in Hollywood einen starken Verwesungsgeruch aus einem beschlagnahmten Tesla wahrgenommen hatten. Dieser wurde zuvor in den Hollywood Hills abgeschleppt, sei jedoch nicht als gestohlen gemeldet worden. Bei der Durchsuchung fanden die Ermittler im Kofferraum eine Tasche mit menschlichen Überresten. Ein Polizeisprecher bestätigte gegenüber «TMZ», dass es sich um eine «Todesermittlung» handelt. Die genauen Umstände werden derzeit vom Gerichtsmediziner untersucht.

Am Dienstagmorgen wurde bekannt: Die Leiche, die im Tesla gefunden wurde, war zerstückelt und stark verwest. Die Identität des Opfers ist weiterhin unklar, allerdings gaben die Ermittler einige weitere Details zur Person bekannt. So soll es sich um eine 155 Zentimeter grosse Frau mit etwa 71 Kilogramm handeln, die ein «Shhh...» auf ihrem rechten Zeigefinger tätowiert hatte.

D4vd, der bürgerlich David Anthony Burke heisst, gilt als Shootingstar. Seine Hits «Here With Me» und «Romantic Homicide» wurden jeweils über eine Milliarde Mal gestreamt. Während die Ermittlungen laufen, erklärte sein Sprecher gegenüber NBC News, dass D4vd «über die Geschehnisse informiert wurde und, obwohl er sich noch auf Tournee befindet, voll und ganz mit den Behörden kooperiert». Bisher gibt es keine Hinweise auf eine Beteiligung des Musikers am Vorfall.