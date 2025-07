Rapper Noble Young, Mitglied der Outlawz und einstiger Kumpel des legendären Tupac Shakur, ist tot. Er wurde am 4. Juli in seinem Haus in Atlanta gefunden.

Darum gehts Outlawz-Mitglied Young Noble im Alter von 47 Jahren gestorben

Letztes von Tupac Shakur persönlich hinzugefügtes Mitglied der Outlawz

Outlawz-Mitglied Young Noble (1978-2025) ist im Alter von nur 47 Jahren gestorben. Der Rapper hatte seinen grossen Durchbruch im Hip-Hop, nachdem er Anfang 1996 der Rap-Gruppe Outlawz beitrat. Er war das letzte von Rap-Ikone Tupac Shakur (1971-1996) persönlich hinzugefügte Mitglied der legendären Gruppe.

Young Noble, der als Rufus Cooper III in Sierra Madre, California, geboren wurde, war auch auf vier Songs von Tupac Shakurs posthum veröffentlichten Album «The Don Killuminati: The 7 Day Theory» zu hören. Das Album erschien im November 1996 – nur wenige Monate, nachdem Tupac Shakur in Las Vegas erschossen worden war. Young Noble veröffentlichte auch mehrere Solo-Studioalben, darunter «Noble Justice» und «Son of God».

Rapper überstand einen Herzinfarkt

2021 erlitt er einen schweren Herzinfarkt und zeigte sich danach auf seinem Instagram-Account dankbar für eine zweite Chance. Von dem gesundheitlichen Rückschlag soll er sich gut erholt haben. Wie das US-Portal «TMZ» weiter berichtete, soll er kürzlich noch mit Freunden Basketball gespielt und fit gewirkt haben.

Ausserdem heisst es, dass der Rapper sich das Leben genommen habe. Er sei am 4. Juli in seinem Haus in Atlanta, Georgia, tot gefunden worden. Weitere Details zu den Umständen des tragischen Vorfalls werden von den Behörden untersucht.

Hier findest du Hilfe Diese Stellen sind rund um die Uhr für Menschen in Krisen und für ihr Umfeld da: Beratungstelefon der Dargebotenen Hand: Telefon 143 www.143.ch

Beratungstelefon von Pro Juventute (für Kinder und Jugendliche): Telefon 147 www.147.ch

Weitere Adressen und Informationen: www.reden-kann-retten.ch Adressen für Menschen, die jemanden durch Suizid verloren haben Refugium – Verein für Hinterbliebene nach Suizid: www.verein-refugium.ch

«Passt auf eure Lieben auf»

Sein langjähriger Weggefährte und ebenfalls Outlawz-Mitglied, Rapper E.D.I Mean (50), nimmt auf Instagram Abschied von seinem Freund. Zu einem gemeinsamen Bild schreibt er die folgenden Worte: «Heute habe ich eine der schlimmsten und unerwartetsten Nachrichten erhalten, die man sich vorstellen kann. Mein Bruder und Partner seit über 30 Jahren hat sich heute Morgen das Leben genommen. Ruhe in Frieden, Rufus Young Noble Cooper. Ich bin offensichtlich nicht in der Verfassung, darüber zu sprechen, also bitte gib seiner Familie und mir etwas Zeit, um das zu verarbeiten.»

Mit seinem letzten Satz gibt er einen klaren Hinweis darauf, warum sein Freund freiwillig aus dem Leben geschieden ist. «Psychische Erkrankungen sind eine echte Herausforderung, mit der so viele Menschen zu kämpfen haben. Passt auf eure Lieben auf.» Unter dem Beitrag, sowie unter dem letzen von Young Noble selbst, nehmen zahlreiche Fans Abschied vom Rapper.

Im März feierte Young Noble seinen 47. Geburtstag, zeigte sich darüber in den Sozialen Medien sehr dankbar. «Ich bin dem Allmächtigen dankbar, dass ich ein weiteres Jahr erleben darf. 47 ist ein grosser Segen und ich bin unendlich dankbar. Es ist mein erster Geburtstag ohne meine Mutter, aber ich weiss, dass sie auf mich herabschaut und stolz auf den König ist, den sie grossgezogen hat.» Auch seinen Fans dankte er damals für ihre Unterstützung in seiner musikalischen Karriere und meinte dann, «diese Musik hat mir buchstäblich das Leben gerettet!»

